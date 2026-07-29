Die Nachfrage nach Ferraris erstem Elektroauto übertraf die Erwartungen

Der im Mai vorgestellte Luce – das allererste Elektrofahrzeug in der Geschichte der Marke Ferrari – war von Internetnutzern und Autoexperten scharf kritisiert worden. Wie die Financial Times jedoch berichtet, war die Nachfrage nach diesem fünfsitzigen Auto trotz aller Zweifel und negativen Bewertungen höher als erwartet, und das Unternehmen erfüllte seinen Verkaufsplan für das laufende Jahr in nur zwei Monaten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Zur Erinnerung: Nach dem Präsentationstag wurde das Äußere des Luce-Modells im Internet mit dem Nissan Leaf verglichen und sein Design hart kritisiert. Sogar Luca Cordero di Montezemolo, der ehemalige Chef von Ferrari, schloss sich diesen Kritiken an. Inmitten der negativen Reaktionen fielen die Ferrari-Aktien am Tag nach der Präsentation um 8 %, und viele Online-Beobachter hatten den Misserfolg des Elektroautos vorausgesagt.

Die Arbeit bekannter Designer und das Vertrauen der Käufer

Die Online-Proteste beeinträchtigen jedoch das Interesse echter Käufer nicht. Dieser einzigartige fünfsitzige Sportwagen, der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Jony Ive und seiner Firma LoveFrom entworfen wurde, fand schnell seine Käufer. Automobilexperten zufolge kann sich das über einen Bildschirm betrachtete Design vom wirklichen Leben unterscheiden, und wohlhabende Kunden, die das Auto aus der Nähe sahen, beschlossen, Bestellungen aufzugeben.

Berichten zufolge hatte Ferrari geplant, etwa 500 Einheiten dieses Elektroautos zum Preis von 555.000 Euro (ca. 630.000 US-Dollar) zu verkaufen. Dass dieser Wert in nur zwei Monaten erreicht wurde, zeigte, dass Marken-Fans bereit sind, das neue Produkt unabhängig vom Preis zu kaufen. Für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr über 13.000 Autos im sechsstelligen Bereich verkaufte, war die Verteilung von 500 Elektroautos an seine Kunden keine schwierige Aufgabe.

Chinesischer Markt und erste Bewertungen

Basierend auf früheren Berichten wird erwartet, dass mindestens 20 % der verkauften Autos für den chinesischen Markt bestimmt sind. Da chinesische Käufer moderne, schnelle und viertürige Elektroautos bevorzugen, wurde betont, dass das Luce-Modell den Anforderungen dieses Marktes voll und ganz entspricht. Erste Bewertungen zu den technischen Fähigkeiten und Fahreigenschaften des Autos bestätigen zudem, dass es sich im wahren Ferrari-Geist steuern lässt.

Das berühmte springende Pferd als Emblem auf der Haube und hochmoderne Ingenieurlösungen widerlegten alle Vermutungen der Kritiker. Trotz der Zweifel im Internet hat Ferrari praktisch bewiesen, dass ein Markterfolg auch mit dem ersten Elektrofahrzeug möglich ist.