Zuverlässigkeit der Radeon RX 9070 XT Grafikkarten bekannt gegeben

Die Statistik großer europäischer Einzelhandelsnetzwerke hat gezeigt, wie langlebig die verschiedenen Modifikationen der Radeon RX 9070 XT Grafikkarten sind. Laut Daten von Hardware & Co haben große Handelsplattformen wie Mindfactory und Alza ihre Zahlen zu von Kunden zurückgegebenen Produkten veröffentlicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Statistik dient Benutzern als wichtiger Orientierungspunkt bei der Auswahl der zuverlässigsten Marken und Modelle. Obwohl es geringfügige Abweichungen zwischen den Zahlen der verschiedenen Netzwerke gibt, ermöglicht das Gesamtbild eine genaue Beurteilung der Produktqualität.

Zuverlässigste Modelle

Den Analyseergebnissen zufolge erwies sich das Modell Asus Prime aus der Hauptlinie des Herstellers als eine der zuverlässigsten Optionen. Der Statistik des Alza-Netzwerks zufolge weist diese Grafikkarte mit gerade einmal 0,17 Prozent die niedrigste Garantierückgabequote auf. In den Daten von Mindfactory wurde dieser Wert ebenfalls bei 1,07 Prozent verzeichnet.

Darüber hinaus zeigten auch bestimmte Modelle der Marke XFX und eine Reihe alternativer Optionen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Obwohl einige Modelle nur in einem Netzwerk verkauft werden, erzielten sie gute Ergebnisse. Insbesondere für das Modell ASRock Steel Legend Dark, das exklusiv über das Mindfactory-Netzwerk erhältlich ist, lag dieser Wert bei nur 0,24 Prozent.

Problematische Modelle

Allerdings zeigten nicht alle Geräte gleichermaßen lobenswerte Ergebnisse. Es stellte sich heraus, dass bestimmte Grafikkarten ein Vielfaches häufiger als andere an Servicezentren zurückgeschickt wurden.

Das Modell ASRock Steel Legend wies in beiden Netzwerken Rückgabequoten von 0,88 % bzw. 2,73 % auf.

Die Version XFX Quicksilver White verzeichnete mit Werten von 1,28 % und 2,84 % ebenfalls eine höhere Ausfallrate.

Das schwächste Ergebnis erzielt das Modell PowerColor Reaper mit einer Rückgabequote von 3,28 Prozent, wobei diese Karte allerdings nur in einem Netzwerk vertrieben wird.

Experten betonen, dass trotz der genannten Unterschiede marktweit keine anomalen Zustände oder drastischen negativen Trends zu beobachten waren. Die Kennzahlen bleiben in technisch akzeptablen Grenzen.