Intel Nova Lake Prozessoren erscheinen mit starkem Grafikern

Intel bereitet seine Desktop-Prozessorserie der nächsten Generation namens Nova Lake vor. Das Hauptmerkmal der neuen Linie wird das Erscheinen von Modellen mit einem extrem leistungsstarken integrierten Grafik kern sein. Laut ixbt.com wurden erste Details dazu vom bekannten Insider Jaykihn enthüllt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass einige neue Prozessoren dieser Serie mit einer leistungsstarken iGPU ausgestattet sein werden, die sich den grafischen Fähigkeiten der fortschrittlichsten Panther Lake-Geräte annähert. Obwohl die endgültige kommerzielle Bezeichnung unterschiedlich sein kann, wird dies technisch eine Lösung sein, die dem Arc B390 Grafikchip mit 12 Xe-Kernen ähnelt. Es gibt jedoch einen wichtigen architektonischen Unterschied — das Unternehmen verwendet dieses Mal die aktualisierte Xe3P-Architektur anstelle von Xe3.

Technische Daten und Möglichkeiten

Den vom Insider verbreiteten Informationen zufolge verfügen diese Prozessoren über insgesamt 16 Kerne, die in einer 4+8+4-Konfiguration arbeiten. Zudem ist die Thermal Design Power (TDP) des Geräts auf 65 W festgelegt. Dies deutet darauf hin, dass die neuen Produkte nicht zur obersten Flaggschiff-Linie gehören, was bedeutet, dass ihr Preis auch für Benutzer erschwinglich sein sollte.

Experten glauben, dass die Grafikleistung solcher Prozessoren deutlich höher sein wird als bei Standard-Arc B390-Lösungen. Dies wird durch zwei Hauptfaktoren verursacht: Erstens das erhöhte Leistungslimit und zweitens die Verwendung der neuen Xe3P-Architektur der nächsten Generation. Infolgedessen haben Benutzer die Möglichkeit, eine hohe Grafikeffizienz auch ohne separate diskrete Grafikkarten zu erreichen.

Aussichten der erwarteten neuen Generation

Es sei daran erinnert, dass der Insider Jaykihn, der diese Informationen verbreitete, in der Vergangenheit bereits für genaue Berichte bekannt war. Insbesondere war er einer der ersten, der Testergebnisse des Core Ultra 9 285K bekannt gab und die gesamte Struktur der Core Ultra 200S-Linie im Voraus beschrieb. Daher stößt seine jüngste Information über Nova Lake-Prozessoren in der Technologiewelt auf großes Interesse.

Obwohl Intel offiziell noch nicht alle Details der neuen Generation bekannt gegeben hat, wird erwartet, dass solche leistungsstarken iGPU-Chips mit einem Leistungslimit von 65 Watt einen wichtigen Platz auf dem Mittelklasse-PC-Markt einnehmen werden. Dies wird es in Zukunft ermöglichen, leistungsstarke und energieeffiziente Workstations zusammenzubauen, die keine zusätzliche Grafikkarte benötigen.