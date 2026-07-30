Liverpool steigt in Verhandlungen über Bradley Barcola-Transfer ein

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Liverpool steigt in Verhandlungen über Bradley Barcola-Transfer ein

Der englische Klub Liverpool bereitet sein erstes offizielles Angebot vor, um den französischen Nationalspieler und PSG-Flügelstürmer Bradley Barcola zu verpflichten. Laut BBC-Berichten hat sich der Merseyside-Klub den 23-jährigen Spieler als Hauptkandidaten ausgesucht, um den am Ende der vergangenen Saison abgewanderten Mohamed Salah adäquat zu ersetzen, und bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem Spieler erzielt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es hat sich herausgestellt, dass Liverpool ursprünglich geplant hatte, den RB-Leipzig-Flügelstürmer Yan Diomande zu verpflichten. Da jedoch erwartet wird, dass der Spieler seine Karriere bei Real Madrid fortsetzt, richtete der englische Klub seine Aufmerksamkeit ganz auf den Vertreter des Pariser Teams. Derzeit liegt der kompliziertesten Teil der Verhandlungen zwischen den Parteien in den finanziellen Bedingungen.

Unstimmigkeiten über die Ablösesumme

Die PSG-Führung fordert eine riesige Ablösesumme von rund 145 Millionen Pfund für ihren Leistungsträger. Sollte dieser Deal zustandekommen, könnte er den britischen Transferrekord brechen. Obwohl sein Vertrag bis 2028 läuft, hat der Pariser Klub nicht die Absicht, von seinen Forderungen abzuweichen.

Liverpools Vereinsführung bevorzugt es jedoch, etwa 100 Millionen Pfund für den Spieler auszugeben. Trotz der großen finanziellen Lücke zwischen den beiden Klubs gibt es auch positive Faktoren für die englische Seite. Der Spieler selbst möchte in der Premier League spielen und ein fester Stammspieler im Team werden.

Haltung des Spielers und Perspektive

Da er in Paris seinen Stammplatz zu verlieren begann und es leid ist, in wichtigen Spielen auf der Bank zu sitzen, hat sich der 23-jährige Stürmer entschieden, einen neuen Schritt in seiner Karriere zu gehen. Quellen von Goal.com zufolge hat er positive Gespräche mit Liverpools Cheftrainer Andoni Iraola sowie der Vereinsführung geführt und mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei PSG nicht verlängern wird.

Bislang wurden noch keine offiziellen Dokumente zwischen den Parteien unterzeichnet. Dennoch wird erwartet, dass der starke Wechselwille des Spielers nach Merseyside und die Einigung über persönliche Konditionen Liverpool einen wichtigen Vorteil bei den kommenden schwierigen Verhandlungen verschaffen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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