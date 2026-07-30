Der Fußballweltverband (FIFA) hat ein offizielles Disziplinarverfahren gegen den argentinischen Fußballverband (AFA) eingeleitet. Dem Bericht des BBC-Sport-Journalisten Dale Johnson zufolge wurden die Ermittlungen durch kontroverse Vorfälle nach dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 ausgelöst.

Zamin.uz berichtet über diesen schwerwiegenden politischen Konflikt, die gegen Argentinien erhobenen Vorwürfe und die Ergebnisse der entscheidenden Partien der WM 2026.

1. Das „Falklandinseln“-Banner: Politik auf dem Platz

Im Zentrum der Kontroverse stehen die Aktionen der argentinischen Spieler nach dem hart umkämpften Halbfinalspiel gegen England (2:1). Während der Siegesfeierlichkeiten präsentierten Mitglieder der argentinischen Nationalmannschaft ein großes Banner auf dem Spielfeld. Darauf befand sich die spanische Aufschrift: „Las Malvinas son Argentinas“ („Die Falklandinseln sind argentinisch“).

Die Falklandinseln (in spanischen Quellen Malwinen genannt) sind Gegenstand eines langjährigen und sensiblen Gebietsstreits zwischen Argentinien und Großbritannien Die strengen Statuten der FIFA verbieten jegliche politischen Äußerungen, Kundgebungen oder Symbole in Stadien und bei Sportveranstaltungen. Die Aktion der argentinischen Nationalmannschaft wird als politische Demonstration gewertet.

2. Drei Untersuchungsrichtungen: Schwerwiegende Vorwürfe

Die FIFA-Disziplinarkommission hat das Verfahren gegen den AFA nicht nur auf das politische Banner beschränkt. Laut den Informationen von Dale Johnson umfasst die Untersuchung drei wesentliche Bereiche:

Nutzung einer Sportveranstaltung für Kundgebungen nicht sportlicher Natur: Dies bezieht sich direkt auf die oben genannte Zurschaustellung des politischen Banners. Unsportliches Verhalten der Mannschaft: Die allgemeine Disziplin und das Verhalten der Spieler nach dem Halbfinale werden geprüft. Diskriminierende und rassistische Beleidigungen: Dies ist der schwerwiegendste Vorwurf, bei dem die FIFA eine Null-Toleranz-Politik verfolgt. Sollte sich dieser Vorwurf bestätigen, könnten dem AFA und einzelnen Spielern drastische Strafen drohen.

WM 2026: Argentiniens Abschneiden

Im Halbfinale, das vom politischen Konflikt überschattet wurde, hatte Argentinien England mit 2:1 besiegt und sich das Finalticket gesichert.

Im Endspiel des Turniers traf Argentinien jedoch auf die spanische Nationalmannschaft. Das an Dramatik reiche Finalspiel blieb in der regulären Spielzeit torlos. In der Verlängerung gelang es den spanischen Spielern, einen Treffer zu erzielen (1:0). Somit konnte Argentinien seinen Titel nicht verteidigen und musste sich mit den Silbermedaillen der WM 2026 begnügen.

Die wichtigsten Fakten zur FIFA-Untersuchung gegen Argentinien

Aspekt / Detail Einzelheiten Organisation FIFA (Disziplinarkommission) Verantwortliche Partei Argentinischer Fußballverband (AFA) Auslösendes Spiel WM 2026, Halbfinale: Argentinien - England (2:1) Politischer Akt Banner „Die Falklandinseln sind argentinisch“ Untersuchungsbereiche Politische Demonstration, unsportliches Verhalten, Rassismus/Diskriminierung Argentiniens Endergebnis WM-Finalist 2026 (Silbermedaille) Hauptquelle Dale Johnson (BBC Sport)

Einer der größten Skandale im Weltfußball und die Details der FIFA-Ermittlungen gegen Argentinien stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Fußballfans.

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Wie sollte die FIFA die argentinische Nationalmannschaft für das politische Banner und die weiteren Vorwürfe Ihrer Meinung nach bestrafen? Ist es richtig, dass Spieler ihre politische Haltung auf dem Platz kundtun? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!