James-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-Sphären

Laut ixbt.com haben Astronomen mit Hilfe des Weltraumteleskops bewiesen, dass hypothetische Megastrukturen, die Sternenenergie absorbieren – Dyson-Sphären –, um zwei als äußerst vielversprechend eingestufte Objekte herum nicht existieren. In der vierten Phase des Projekts Hephaistos fanden Forscher heraus, dass die übermäßige Infrarotstrahlung, die der Abwärme außerirdischer Technologien ähnelt, tatsächlich von Hintergrundgalaxien Himmelskörpern stammt. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Zuvor hatte das Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)-Teleskop aufgrund seiner geringen Winkelauflösung einen anomalen Infrarot-Wärmeüberschuss bei zwei kühlen roten Zwergsternen registriert. Das Hephaistos-Team hatte diese Sterne aus fünf Millionen Objekten ausgewählt, ausgehend von dem thermodynamischen Prinzip, dass jede Megastruktur, die Licht absorbiert, dieses als Infrarotstrahlung wieder abgeben muss.

Ursachen der optischen Täuschung

Infolge der Unschärfe der WISE-Teleskopbilder verschmolzen Stern und Galaxie zu einer einzigen Quelle, was eine optische Täuschung hinsichtlich der Existenz technologischer Marker hervorrief. Das Mid-Infrared Instrument (MIRI) an Bord des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) zeigte jedoch in hoher Auflösung, dass der Infrarotfluss nicht von den Sternen selbst ausging, sondern von Objekten, die sich etwa 1 Bogensekunde von ihnen entfernt befanden.

Bei Kandidat D entpuppte sich das Hintergrundobjekt als eine seltene Galaxie vom Typ Hot Dust-Obscured Galaxy (Hot DOG). Ihr Spektrum zeigte aufgrund der Expansion des Universums eine Rotverschiebung von etwa 0,922. Das aktive Zentrum dieser Galaxie, aufgeheizt von einem supermassiven schwarzen Loch, erwärmte kolossale Staubwolken auf bis zu 92 Kelvin und erzeugte so das charakteristische Signal.

Kandidat E und komplexe Hintergrundstrukturen

Die Situation bei Kandidat E erwies sich als noch komplexer: Sein Hintergrundobjekt ist eine staubbedeckte, stark sternbildende Galaxie mit einer Rotverschiebung von etwa 0,410. Hier hatte sich der Staub auf bis zu 67 Kelvin erwärmt, und einer der hellen Knoten der Galaxie stimmte fast perfekt mit der Position des Sterns überein und absorbierte dessen Licht bei Wellenlängen von 10 und 15 Mikrometern vollständig.

Um den eigenen Fluss des Sterns von den vermischten Signalen zu trennen, mussten Astrophysiker die Beugungsspikes des JWST analysieren – die langen Strahlen, die Sternen auf Teleskopbildern ihr berühmtes stacheliges Aussehen verleihen. Obwohl Spuren einer außerirdischen Zivilisation nicht bestätigt wurden, lieferte diese Studie der Astronomie eine strenge Methode zum Herausfiltern kosmischen Rauschens.

Für zukünftige Suchen nach Dyson-Sphären wird vorgeschlagen, Zentrumsverschiebungen zwischen optischen und Infrarotdaten in einer frühen Phase zu analysieren und Radiointerferometrie zu nutzen, um Hintergrundgalaxien auszuschließen. Die identifizierten Systeme sind auch von großem Wert für die extragalaktische Astronomie, da M-Zwerge in der Nähe leuchtverschiedener Infrarotgalaxien in Zukunft als natürliche Leitsterne für erdgebundene Observatorien wie das Extremely Large Telescope (ELT) dienen könnten.