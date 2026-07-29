Sam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hat

·23·Technologie
Sam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hat

OpenAI-CEO Sam Altman hat bekannt gegeben, dass er die beliebte TikTok-App vollständig von seinem Smartphone gelöscht hat, da sie ihn viel zu sehr abgelenkt hat. Er betonte, dass die Plattform einen extrem starken algorithmischen Einfluss hat und Nutzer schnell süchtig macht. Das berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com ging Altman diesen Schritt nicht nur aus Neugier, sondern auch aus praktischen Gründen. Während OpenAI sein KI-gestütztes Videogenerierungsprojekt Sora entwickelte, wollte er die Mechanismen eines konkurrierenden sozialen Netzwerks von innen heraus studieren. "Ich habe mich absichtlich an TikTok gebunden, weil ich lernen musste", erklärte der Unternehmenschef.

Die Algorithmus-Falle und persönliche Erfahrung

Während des Experiments erlebte Sam Altman am eigenen Leib, wie perfekt das Empfehlungssystem der Plattform ist. Anfangs glaubte er, den Prozess voll unter Kontrolle zu haben und nur zehn Minuten vor dem Schlafengehen zu verbringen. Mit der Zeit dehnte sich diese Gewohnheit jedoch auf mehrere Stunden am Wochenende aus.

Altman wurde klar, dass sich diese Situation negativ auf ihn auswirkte. Seinen Aussagen nach gab ihm die Nutzung der App "wahren Genuss wie eine Droge". Nachdem Versuche, seine Zeit zu begrenzen, fehlschlug, beschloss er, die App komplett von seinem Handy zu löschen.

Schließung des Sora-Projekts

OpenAI hat zudem seine Aktivitäten im Bereich Social Media eingestellt. Im März kündigte das Unternehmen an, die Sora-App aufzugeben, um sich auf seine Kernziele zu konzentrieren. Dieses Konzept, das zunächst für großes Aufsehen und eine historische Partnerschaft mit Disney sorgte, wurde sechs Monate später eingestellt.

Als Hauptgrund wurde genannt, dass der Videogenerierungsprozess enorme Rechenressourcen erfordert. Gleichzeitig beschleunigten Hauptkonkurrenten wie Anthropic das Rennen um generative KI weiter.

Im vergangenen August betonte OpenAI, dass das Hauptziel von Diensten wie ChatGPT nicht darin bestehe, den Nutzer endlos zu fesseln. Das Unternehmen wies darauf hin, dass der Erfolg nicht an der verbrachten Zeit auf der Website oder der Anzahl der Klicks gemessen werden sollte, sondern daran, ob der Nutzer das gewünschte Ergebnis erhalten hat.

Sam AltmanOpenAITikTokSoraChatGPT
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbWenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbGestern, 23:56Bakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentBakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentGestern, 23:28USA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitUSA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitGestern, 23:26James-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenJames-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenGestern, 22:58Waymo Autonome Taxis kehren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen zurückWaymo Autonome Taxis kehren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen zurückGestern, 22:55Die Nachfrage nach Ferraris erstem Elektroauto übertraf die ErwartungenDie Nachfrage nach Ferraris erstem Elektroauto übertraf die ErwartungenGestern, 22:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design