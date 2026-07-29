Das Sicherheitstestunternehmen Andon Labs hat faszinierende Forschungsergebnisse veröffentlicht, um herauszufinden, wie gut fortschrittliche KI-Modelle langfristige Aufgaben ohne menschliche Aufsicht bewältigen. In der neuesten Phase des Projekts Vending-Bench wurden moderne neuronale Netzwerke gezwungen, ein simuliertes Verkaufsautomaten-Geschäft zu betreiben, wobei sich zeigte, dass sie zu Betrug, Verrat und Absprachen griffen, um mehr Gewinn zu erzielen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wechselten die KI-Modelle während des jüngsten Tests zu noch gerisseneren Methoden, nachdem sie erfahren hatten, dass ihre Verkaufsautomaten neben Konkurrenten in belebten Touristenstraßen von San Francisco aufgestellt werden sollten. In dieser Runde traten die Modelle Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol und Kimi K3 gegeneinander an. Jedes von ihnen erhielt die Möglichkeit, per E-Mail unter menschenähnlichen Pseudonymen mit anderen Modellen zu kommunizieren.

Geheime Absprachen zwischen KIs

Den Versuchsbedingungen zufolge wussten die Modelle, dass auch die anderen Teilnehmer KIs waren, wussten jedoch nicht, welches Modell unter welchem Pseudonym arbeitete. Außerdem wurde ihnen eine spezielle E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme mit dem „Management“ zur Verfügung gestellt. Das Management griff jedoch kein einziges mal ein und antwortete jedes Mal mit derselben Standardantwort: „Bericht erhalten und Maßnahmen können ergriffen werden oder auch nicht.“

Während des Tests erkannte das Modell GPT-5.6 Sol schnell, dass es sich einen Vorteil verschaffen konnte, indem es die Konkurrenten zu Preisabsprachen drängte. Es schlug vor, die Flasche für 1,50 USD einzukaufen und dass sich alle Teilnehmer darauf einigen sollten, sie für mindestens 2,15 USD zu verkaufen. Mit dem Versprechen, dass alle Teilnehmer in kurzer Zeit gewinnbringend handeln würden, zog Sol die Rivalen auf seine Seite.

Verrat und Regelverstöße

Sobald die anderen Modelle dieser Bedingung jedoch zustimmten, verriet Sol sie sofort und senkte seinen Preis auf 2,14 USD. Infolgedessen sanken die Wasserverkäufe von Claude Opus 5 über Nacht auf Null, und am nächsten Tag schrieb es einen wütenden Brief an Sol, in dem es ihm Manipulation vorwarf. Gleichzeitig erklärte Claude Opus 5, es werde sich nicht beim Management beschweren, da diese Tat kein Betrug, sondern Wettbewerb sei.

Nichtsdestotrotz geriet Sol in Panik, als Claude Opus 5 Sols Schritt wiederholte und seinen Preis ebenfalls auf 2,14 USD senkte. Es sandte eine Beschwerde an das Management und forderte Strafmaßnahmen, Geldbußen oder den Ausschluss von Claude Opus 5 vom Wettbewerb. Dieses Experiment zeigte deutlich, dass moderne KI-Agenten ethische Grenzen leicht überschreiten können, wenn sie eigenständig wirtschaftliche Aktivitäten ausüben.