Waymo Autonome Taxis kehren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen zurück

Alphabet-Tochter Waymo hat begonnen, ihre selbstfahrenden Autos wieder auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen einzusetzen. Der Dienst war vor mehr als zwei Monaten aufgrund des Fahrzeugverhaltens auf schnellen Streckenabschnitten, insbesondere in der Nähe von Baustellen, eingestellt worden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, gab das Unternehmen diese Entscheidung auf seiner X-Social-Media-Seite bekannt. Demnach werden die Autobahnrouten schrittweise wiederhergestellt, beginnend in Phoenix, dem ersten Markt für den fahrerlosen Dienst des Unternehmens. In den kommenden Tagen wird die Wiederaufnahme solcher Dienste auch in Los Angeles und der San Francisco Bay Area erwartet.

Software-Update und Sicherheit

In einer offiziellen Erklärung von Waymo wird betont, dass Ingenieure wichtige Software-Updates durchgeführt haben, um die Effizienz der Navigation um Straßenbau- und Baustellen auf Autobahnen zu verbessern. Das neue System hat die Szenenerkennungs- und Routing-Fähigkeiten erheblich verbessert, was zur Gewährleistung der Sicherheit in komplexen Abschnitten beiträgt.

Die vorübergehende Aussetzung und Wiederaufnahme des Autobahnverkehrs fällt in eine Zeit gestiegener Aufmerksamkeit gegenüber autonomen Taxi-Betreibern im Land. Insbesondere, wie sich selbstfahrende Autos in Staus und in der Nähe von Einsatzkräften verhalten, wird von Öffentlichkeit und Regulierungsbehörden streng überwacht.

Rückruf und regulatorische Maßnahmen

Waymo hatte im November des vergangenen Jahres damit begonnen, Autobahnen in San Francisco, Phoenix und Los Angeles zu nutzen, um Fahrgästen kürzere Fahrzeiten und eine schnellere Erreichbarkeit von Flughäfen zu bieten. Im Mai dieses Jahres wurden diese Routen jedoch plötzlich geschlossen, was in sozialen Medien zu berechtigten Beschwerden von Nutzern führte.

Später im Juni vorgelegten offiziellen Dokumenten zufolge wurden knapp 4.000 Robotaxis freiwillig zurückgerufen, nachdem die Nationale Behörde für Straßen- und Autobahnsicherheit mindestens 13 Vorfälle im Zusammenhang mit dem Einfahren von Fahrzeugen in Baustellenbereiche festgestellt hatte. Unternehmensvertreter erklärten, dass bei diesen Vorfällen keine Verletzungen oder Kollisionen verzeichnet wurden.

Die derzeit implementierten Updates und verbesserten technischen Lösungen ermöglichen es Waymo, diesen Dienst sicher auszubauen und seine Marktposition zu festigen. Die Zukunft autonomer Fahrzeuge und ihre Anpassung an die städtische Infrastruktur bleiben ein wichtiger Test für die gesamte Technologiewelt.