Index Ventures sammelt 2 Milliarden US-Dollar für drei neue Fonds ein

Der bekannte Risikokapitalfonds Index Ventures hat den erfolgreichen Abschluss seiner jüngsten Finanzierungsrunde bekannt gegeben und insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in drei neuen Fonds eingesammelt. Dieser Schritt zeigt deutlich die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein hohes Ansehen bei Investoren inmitten des harten Wettbewerbs auf dem Venture-Markt. Das berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com plant das 30 Jahre alte Unternehmen, die neu eingeworbenen Mittel auf Projekte in verschiedenen Phasen zu verteilen. Speziell wurden 400 Millionen US-Dollar für Seed-Projekte und 900 Millionen US-Dollar für den Hauptventure-Fonds bereitgestellt. Zudem stockte Index Ventures seinen 2024 gegründeten Wachstumsfonds in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar um weitere 700 Millionen US-Dollar auf. Damit erreichte das gesamte verfügbare Kapital des Unternehmens 3,5 Milliarden US-Dollar.

Erfolgreiche Investitionen und Marktposition

Dieses massive Kapitalvolumen kommt zustande, nachdem Index Ventures vor zwei Jahren 2,3 Milliarden US-Dollar über zwei Fonds eingesammelt hatte. Im Gegensatz zu einigen anderen Risikokapitalgesellschaften bemüht sich Index, die Größe seiner Fonds nicht übermäßig aufzublähen. Dennoch hebt sich die Organisation dank ihrer starken Performance in den letzten Jahren weiterhin deutlich vom Markt ab.

Anfang dieses Jahres war ein großer Erfolg für den Fonds die Übernahme seines Portfoliounternehmens, des Sicherheits-Start-ups Wiz, durch Alphabet für 32 Milliarden US-Dollar. Wie Reuters berichtete, war Index ein früher Investor von Wiz in der Seed-Phase und wurde mit einem Anteil von 12 % dessen größter externer Aktionär. Der Wert dieses Anteils wird auf etwa 3,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Künstliche Intelligenz und vielversprechende Bereiche

In letzter Zeit wurde bei den Aktivitäten des Fonds besonderes Augenmerk auf moderne Technologien gelegt, insbesondere auf die Bereiche Künstliche Intelligenz und Robotik. Index Ventures hatte sich im vergangenen Jahr auch als Frühphaseninvestor am IPO-Prozess von Figma beteiligt.

Derzeit umfasst das Portfolio des Unternehmens eine Reihe fortschrittlicher Technologie-Start-ups. Darunter sind das Robotikunternehmen Physical Intelligence, die AI-Inferenzplattform Fireworks AI sowie Anthropic, der Schöpfer des KI-Modells. Bemerkenswert ist, dass Index Ventures in Anthropic investierte, als dieses im vergangenen September Kapital zu einer Bewertung von 183 Milliarden US-Dollar einsammelte.

Die Erweiterung der neuen Fondsbasis bietet Index Ventures die Möglichkeit, seine führende Position auf dem Markt für vielversprechende Technologien und Künstliche Intelligenz zu behaupten sowie die innovativsten Projekte weltweit zu unterstützen.