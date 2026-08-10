KI-Fonds investiert 400 Millionen US-Dollar in Chip-Startup

Laut The Wall Street Journal investiert der auf KI spezialisierte Hedgefonds Situational Awareness trotz einer schwierigen Finanzphase weiterhin große Summen in vielversprechende Projekte. In dieser Woche investierte der Fonds 400 Millionen US-Dollar in Source Foundry, ein Startup, das die Chipfertigung beschleunigen und günstiger machen will, wie TechCrunch.com berichtet .

Nach dieser umfangreichen Finanzierung des von Forschern der Stanford University gegründeten Startups erreichten die Gesamtinvestitionen des Fonds in das Projekt 500 Millionen US-Dollar. Experten zufolge gehört die Verbesserung von Technologien für die Halbleiter- und Chipfertigung derzeit zu den wichtigsten und gefragtesten Bereichen des Technologiemarkts.

Vom Fonds ausgelöste Veränderungen und finanzielle Verluste

Der Situational-Awareness-Fonds wurde 2024 von Leopold Aschenbrenner gegründet, einem ehemaligen OpenAI-Forscher Mitte zwanzig, der bei seiner Gründung keine Erfahrung im Aktienhandel hatte. Obwohl die anfängliche Entwicklung hohe Renditen brachte, erlitt der Fonds in den vergangenen Monaten angesichts des Rückgangs von Aktien aus dem Bereich der KI-Infrastruktur schwere Rückschläge.

Ende Juli dieses Jahres musste Situational Awareness aufgrund der entstandenen Situation den Großteil seines Portfolios börsennotierter Aktien an Citadel verkaufen, das von Ken Griffin geführt wird. Dennoch gelang es dem Fonds, seine Beteiligungen an Anthropic zu behalten.

Den neuesten verfügbaren Daten zufolge verringerte sich das verwaltete Vermögen infolge dieser finanziellen Veränderungen von 20 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen Gründer Leopold Aschenbrenner konfrontiert war, machte er auch in seinem Privatleben einen wichtigen Schritt und konnte heiraten.