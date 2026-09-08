Mistral AI sammelt 3 Milliarden Euro Investitionen ein

Das führende französische KI-Labor Mistral AI gab am Dienstag bekannt, dass es in seiner Serie-D-Finanzierungsrunde 3 Milliarden Euro (ca. 3,58 Milliarden Dollar) eingesammelt hat. Die Unternehmensbewertung nach dieser Runde überstieg 21 Milliarden Euro (ca. 24,39 Milliarden Dollar). Laut ixbt.com stellt dies einen Rekord für die größte Eigenkapitalaufnahme in der Geschichte eines europäischen Technologieunternehmens dar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Diese bedeutende Finanzierungsrunde wurde von Samsung Electronics angeführt. Auch der von EQT verwaltete Scaleup Europe Fund sowie der bestehende Investor PSJ Equity beteiligten sich als Co-Lead-Investoren. Das Management von Mistral erklärte, dass die Mittel für den Ausbau der Rechenleistung, den Aufbau von Infrastruktur, die Beschleunigung des kommerziellen Wachstums und die Stärkung der internationalen Position verwendet werden sollen.

Strategische Veränderungen und Souveränität

Das Unternehmen betonte, dass sein Hauptziel nicht darin bestehe, das nächste ChatGPT für Europa zu schaffen. Obwohl die Modelle von Mistral auf dem Massenmarkt noch nicht weit verbreitet sind, versteht es sich als unabhängiges KI-Labor. Die neue Finanzierung soll helfen, strategische Anpassungen umzusetzen, um Bedenken hinsichtlich einer zu starken Abhängigkeit von US-Technologien in Europa und anderen Regionen zu mildern.

Neben den Plänen, bis 2030 eine Rechenleistung von 1 Gigawatt in Europa aufzubauen, führte Mistral im August Tools ein, mit denen Kunden selbst wählen können, in welcher Region ihre KI-Anfragen verarbeitet werden. Das Unternehmen begann zudem, KI-Modelle von Drittanbietern mit offenen Gewichten zu hosten, um Kunden die volle Kontrolle über die von ihnen genutzten Modelle zu ermöglichen.

Globale Reichweite und politische Unterstützung

Mistral unterstrich, dass seine Grundlagenforschung das Fundament für Infrastruktur, Produkte und Souveränität bildet. Das Labor ist derzeit in 20 Ländern tätig und konzentriert sich darauf, Regierungen und Großkonzerne bei der Nutzung von KI zu unterstützen. Im Gegensatz zu anderen Laboren wie OpenAI und Anthropic, die auf ein breiteres Publikum abzielen, erfüllt dieser Ansatz die Erwartungen an den französischen Tech-Champion.

Der Einstieg von Samsung als Anteilseigner bei Mistral wurde auch von französischen Regierungsvertretern begrüßt. Der französische Präsident Emmanuel Macron betonte in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X, dass diese Finanzierungsrunde das Ziel Frankreichs und Südkoreas widerspiegele, einen dritten Weg im Bereich der KI zu beschreiten. Gleichzeitig spielt der niederländische Chiphersteller ASML als wichtiger Partner und Investor eine zentrale Rolle in diesem Prozess.