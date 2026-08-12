Schöpfer von KI-gestütztem Devin bereitet Investitionsrunde mit einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar vor

Cognition, ein auf die Automatisierung von Programmierprozessen durch künstliche Intelligenz spezialisiertes Startup, hat Verhandlungen über eine deutliche Steigerung seiner Bewertung in einer neuen Finanzierungsrunde aufgenommen. Bloomberg zufolge plant das Unternehmen, bei einer Bewertung von mindestens 40 Milliarden US-Dollar umfangreiche Investitionen anzuziehen. Diese Bewertung soll durch das Erreichen eines jährlichen Umsatz-Run-Rates (ARR) von 1 Milliarde US-Dollar erzielt werden. TechCrunch.com berichtet .

Diese Finanzierungsperspektive wäre für Cognition ein weiterer gewaltiger Sprung. Erst im Mai dieses Jahres sammelte das Unternehmen bei einer Bewertung von 26 Milliarden US-Dollar 1 Milliarde US-Dollar ein. Nur drei Monate später sind die Finanzkennzahlen des Projekts deutlich gewachsen, während auch das Interesse der Investoren weiter zugenommen hat.

Devin: Fähigkeiten und Nachfrage aus Unternehmen

Das Hauptprodukt des Unternehmens, der KI-Agent Devin , gewann unter Entwicklern rasch an Popularität. Zuvor hatte Cognition-Chef Scott Wu in einem Interview mit TechCrunch bestätigt, dass Unternehmenskunden ihre Nutzung der Devin-Funktionen in den vergangenen sechs Monaten jeden Monat durchschnittlich um 50 % gesteigert hatten. Im Mai wurde bekannt, dass der jährliche Umsatz-Run-Rate des Unternehmens 492 Millionen US-Dollar betrug.

Experten zufolge soll Devin nicht den Menschen ersetzen, sondern alltägliche und langweilige Aufgaben erledigen. Häufig übernimmt er langwierige und mühsame Arbeiten, die Entwickler nicht besonders gerne ausführen, etwa die Aktualisierung veralteter Software oder die Übertragung von Anwendungen von einer Plattform auf eine andere. Darin liegt auch einer der Gründe, warum Unternehmen diese Technologie aktiv einsetzen.

Bekannte Kunden und Zukunftsperspektiven

Heute nutzen führende Unternehmen und Organisationen weltweit die Dienste von Cognition. Zu den Kunden zählen unter anderem große Marken wie Mercedes-Benz, NASA und Goldman Sachs. Dies zeigt, dass der KI-Agent nicht nur für Startups, sondern auch für große globale Industrien zu einem wichtigen Werkzeug wird.

Scott Wu selbst gilt als eines der jungen Programmiergenies. Die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zeigen, dass die Bedeutung von KI im Technologiemarkt weiter zunimmt. Eine Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar könnte Cognition zu einem der wertvollsten privaten Projekte der KI-Branche machen.