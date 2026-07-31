Leopold Aschenbrenners Fonds verkaufte börsengehandelte Fonds

Situational Awareness, ein von dem bekannten KI-Forscher und ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter Leopold Aschenbrenner gegründeter Hedgefonds, hat nach starken Verlusten in den letzten Monaten den Hauptteil seines Portfolios an öffentlichen Aktien an das von Ken Griffin geleitete Unternehmen Citadel verkauft. Wie The Wall Street Journal berichtet, wurde diese Situation zu einer ernsthaften Prüfung für den jungen Finanzier, der in kurzer Zeit große Erfolge erzielt hatte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der in Deutschland geborene und erst 25 Jahre alte Leopold Aschenbrenner hatte vor der Eröffnung des Fonds keine Erfahrung im Börsenhandel. Er erlangte Bekanntheit durch seine Investitionsthese, dass für die Skalierung von KI Halbleiter, Rechenleistung, Speicher und Energieinfrastruktur rasant entwickelt werden müssen. Er schloss sich 2023 dem OpenAI-Team an, wurde jedoch ein Jahr später wegen unbefugter Offenlegung interner Informationen entlassen. Danach gründete Aschenbrenner seinen eigenen Hedgefonds.

Dem *Financial Times* zufolge liefen die Geschäfte des Fonds sehr gut und brachten per Ende Juni eine Rendite von 439 Prozent. Laut CNBC erreichte das verwaltete Vermögen des Fonds vor Beginn der Rückgänge seinen Höchststand von bis zu 45 Milliarden USD. Es kam jedoch zu einem starken Abschwung in der Sektor, da öffentliche Anleger befürchteten, dass Investitionen in die KI-Infrastruktur in naher Zukunft nicht die erwarteten Renditen bringen würden.

Verkauf von Vermögenswerten und Marktauswirkungen

Bloomberg zufolge gehörten zu den am stärksten getroffenen Aktien im Besitz des Fonds die Speicherchip-Hersteller SK Hynix und SanDisk, der Entwickler für saubere Energie Bloom Energy sowie die Nebius Group. Alle sind im vergangenen Monat um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Strategie des Hedgefonds, Aktien mithilfe von Fremdkapital zu kaufen, hatte die Verluste weiter verstärkt.

Nachdem Citadel den Großteil dieser Vermögenswerte erworben hatte, schrumpfte das Gesamtvermögen von Situational Awareness auf etwa 10 Milliarden USD. Ein solcher Schritt von Ken Griffins Unternehmen wurde bereits früher beobachtet, da Citadel dafür bekannt ist, bereit zu sein, attraktive Vermögenswerte von in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Akteuren zu übernehmen. Griffin hofft ähnlich wie Aschenbrenner auf eine Erholung dieses Sektors und hat die Möglichkeit, geduldig zu warten.

Anthropic-Aktien und Zukunftsaussichten

Unter Berufung auf verschiedene Quellen wird jedoch berichtet, dass Situational Awareness seine Investitionen in Privatunternehmen, einschließlich seiner Beteiligung an Anthropic , nicht verkauft hat. Der Wert dieser Beteiligung wird derzeit auf 5 Milliarden USD geschätzt. Anthropic wurde in der im Mai durchgeführten Series-H-Runde hoch bewertet und wird im Oktober voraussichtlich an die Börse gehen.

Experten zufolge könnten die potenziellen Erlöse aus dem Verkauf dieser Aktien dazu beitragen, die Verluste des Hedgefonds auf dem öffentlichen Markt auszugleichen. Die Tatsache, dass zu den Frühphasen-Investoren von Aschenbrenners Fonds Jane Street, die Gründer von Stripe sowie Meta-Führungskräfte gehören, sorgt dafür, dass das Interesse an seinen zukünftigen Schritten hoch bleibt.