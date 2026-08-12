Blacksmiths Bewertung steigt stark, während KI das Programmieren beschleunigt

·2·Technologie
Blacksmiths Bewertung steigt stark, während KI das Programmieren beschleunigt

Da die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz den Programmierprozess deutlich beschleunigt hat, besteht die größte Herausforderung heute nicht mehr im Schreiben von Code, sondern in dessen Test und Validierung. Laut ixbt.com hat Blacksmith, ein auf Softwaretests spezialisiertes Startup, 45 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen eingeworben, um von den Veränderungen in diesem Markt zu profitieren. Techcrunch.com berichtet .

Nach einer von Peak XV Partners angeführten Series-B-Finanzierungsrunde wurde Blacksmith mit insgesamt 550 Millionen US-Dollar bewertet. Ein Jahr zuvor, als das Unternehmen eine Series-A-Investition von 10 Millionen US-Dollar erhalten hatte, lag seine Bewertung noch bei lediglich 60 Millionen US-Dollar. Auch bestehende Investoren wie GV und Y Combinator beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Damit stiegen die gesamten eingeworbenen Mittel des Startups auf 58,5 Millionen US-Dollar.

Ein neues Problem durch KI

Das 2024 gegründete Unternehmen Blacksmith unterstützt Firmen dabei, Software zu entwickeln, zu testen und zu validieren, bevor sie in die Produktion überführt wird. In einem exklusiven Interview erklärte Aditya Jayaprakash, Mitgründer und CEO des Unternehmens, dass die Zahl der Startup-Kunden innerhalb eines Jahres von etwas mehr als 700 auf über 5.000 gestiegen sei. Zu ihnen gehören führende Unternehmen wie Mercury, Supabase, Clerk, Ashby und Expensify.

KI-gestützte Programmiertools wie Cursor, Codex von OpenAI und Claude Code von Anthropic haben es Softwareteams deutlich erleichtert, Code zu erstellen. Da die Qualität von durch KI geschriebenem Code jedoch nicht immer garantiert ist, gewinnt die Überprüfung seiner fehlerfreien Funktionsweise zunehmend an Bedeutung.

Die Marktposition des Unternehmens und das Wettbewerbsumfeld

Laut Jayaprakash bleibt die Codeprüfung eines der größten Hindernisse für Fachleute. Je mehr Code Menschen schreiben, desto dringlicher wird dieses Problem. Blacksmith startete zunächst als Cloud-Anbieter für Continuous-Integration-Workflows und erweiterte seine Plattform später um den KI-Agenten Codesmith, der bei Codeprüfungen erkannte Fehler automatisch behebt.

Das Startup erreichte mit nur 10 Mitarbeitenden einen annualisierten Umsatz von 10 Millionen US-Dollar, vergrößerte sein Team auf 30 Personen und steigerte seinen Umsatz auf mehrere zehn Millionen US-Dollar. Einige große Kunden geben jährlich mehr als 1 Million US-Dollar für die Plattform aus. Dennoch ist Blacksmith in einem stark umkämpften Markt tätig.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern des Unternehmens gehören GitHub Actions, Cursor Automations, die Prüfungsfunktionen von Codex und Claude Code sowie KI-Dienste zum Testen von Code von Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Jayaprakash zufolge setzt das Startup im Wettbewerb auf hohe Testgeschwindigkeit und eine attraktive Preisgestaltung. Künftig will Blacksmith ein umfassenderes Toolset entwickeln, das Entwickler beim schnelleren Schreiben, Validieren und Integrieren von Software unterstützt.

BlacksmithKünstliche IntelligenzInvestitionProgrammierungStartup
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

HMD Bereitet Einen Neuen Slider Im Legendären Nokia-N95-Design VorHMD Bereitet Einen Neuen Slider Im Legendären Nokia-N95-Design VorHeute, 16:22Redmi K100 Pro Max stellt bereits am ersten Tag einen Rekord aufRedmi K100 Pro Max stellt bereits am ersten Tag einen Rekord aufHeute, 15:52Die Zukunft von SpaceX wird mit künstlicher Intelligenz verknüpftDie Zukunft von SpaceX wird mit künstlicher Intelligenz verknüpftHeute, 15:27Intelligente Warmwasserbereiter: Reservoir stellt ein neues Gerät für Haushalte und das Stromnetz vorIntelligente Warmwasserbereiter: Reservoir stellt ein neues Gerät für Haushalte und das Stromnetz vorHeute, 15:20Starlink in 167 Ländern gestartet und Nutzerzahlen steigenStarlink in 167 Ländern gestartet und Nutzerzahlen steigenHeute, 14:5590-Stunden-Arbeitswochen in KI-Unternehmen aufgedeckt90-Stunden-Arbeitswochen in KI-Unternehmen aufgedecktHeute, 14:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor