Blacksmiths Bewertung steigt stark, während KI das Programmieren beschleunigt

Da die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz den Programmierprozess deutlich beschleunigt hat, besteht die größte Herausforderung heute nicht mehr im Schreiben von Code, sondern in dessen Test und Validierung. Laut ixbt.com hat Blacksmith, ein auf Softwaretests spezialisiertes Startup, 45 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen eingeworben, um von den Veränderungen in diesem Markt zu profitieren. Techcrunch.com berichtet .

Nach einer von Peak XV Partners angeführten Series-B-Finanzierungsrunde wurde Blacksmith mit insgesamt 550 Millionen US-Dollar bewertet. Ein Jahr zuvor, als das Unternehmen eine Series-A-Investition von 10 Millionen US-Dollar erhalten hatte, lag seine Bewertung noch bei lediglich 60 Millionen US-Dollar. Auch bestehende Investoren wie GV und Y Combinator beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Damit stiegen die gesamten eingeworbenen Mittel des Startups auf 58,5 Millionen US-Dollar.

Ein neues Problem durch KI

Das 2024 gegründete Unternehmen Blacksmith unterstützt Firmen dabei, Software zu entwickeln, zu testen und zu validieren, bevor sie in die Produktion überführt wird. In einem exklusiven Interview erklärte Aditya Jayaprakash, Mitgründer und CEO des Unternehmens, dass die Zahl der Startup-Kunden innerhalb eines Jahres von etwas mehr als 700 auf über 5.000 gestiegen sei. Zu ihnen gehören führende Unternehmen wie Mercury, Supabase, Clerk, Ashby und Expensify.

KI-gestützte Programmiertools wie Cursor, Codex von OpenAI und Claude Code von Anthropic haben es Softwareteams deutlich erleichtert, Code zu erstellen. Da die Qualität von durch KI geschriebenem Code jedoch nicht immer garantiert ist, gewinnt die Überprüfung seiner fehlerfreien Funktionsweise zunehmend an Bedeutung.

Die Marktposition des Unternehmens und das Wettbewerbsumfeld

Laut Jayaprakash bleibt die Codeprüfung eines der größten Hindernisse für Fachleute. Je mehr Code Menschen schreiben, desto dringlicher wird dieses Problem. Blacksmith startete zunächst als Cloud-Anbieter für Continuous-Integration-Workflows und erweiterte seine Plattform später um den KI-Agenten Codesmith, der bei Codeprüfungen erkannte Fehler automatisch behebt.

Das Startup erreichte mit nur 10 Mitarbeitenden einen annualisierten Umsatz von 10 Millionen US-Dollar, vergrößerte sein Team auf 30 Personen und steigerte seinen Umsatz auf mehrere zehn Millionen US-Dollar. Einige große Kunden geben jährlich mehr als 1 Million US-Dollar für die Plattform aus. Dennoch ist Blacksmith in einem stark umkämpften Markt tätig.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern des Unternehmens gehören GitHub Actions, Cursor Automations, die Prüfungsfunktionen von Codex und Claude Code sowie KI-Dienste zum Testen von Code von Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Jayaprakash zufolge setzt das Startup im Wettbewerb auf hohe Testgeschwindigkeit und eine attraktive Preisgestaltung. Künftig will Blacksmith ein umfassenderes Toolset entwickeln, das Entwickler beim schnelleren Schreiben, Validieren und Integrieren von Software unterstützt.