China plant, Roboterhunde zu einer Mondstation zu schicken

Chinesische Fachleute prüfen die Möglichkeit, vierbeinige Roboter, also Roboterhunde, zur künftigen Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) zu schicken. Laut einem in Chinese Space Science and Technology veröffentlichten Konzept sollen diese intelligenten Maschinen Astronauten bei wissenschaftlicher Forschung, technischen Inspektionen und dem Bau der Infrastruktur eng unterstützen. Ixbt.com berichtet .

Dem neuen Projekt zufolge sollen vierbeinige Roboter das Gebiet rund um die Basis regelmäßig überwachen. Im Gegensatz zu Geräten mit Rädern können sie sich auf unebenem Gelände deutlich freier bewegen und Steine sowie kleinere Hindernisse erfolgreich überwinden. Außerdem sollen die Roboterhunde Proben von Mondboden und Gestein sammeln, die Umgebung untersuchen und die Besatzung bei wissenschaftlichen Experimenten unterstützen.

Helfer und Gefährten im Weltraum

Nach einem der geprüften Szenarien könnten drei Roboter und drei Astronauten gemeinsam arbeiten und die Aufgaben untereinander aufteilen. Künftig sollen den vierbeinigen Geräten komplexere Aufgaben übertragen werden, darunter der Bau und die Wartung einer dauerhaften Siedlung. Sie könnten möglicherweise Wassereis und wertvolle Rohstoffe abbauen, Materialien transportieren und an der Errichtung von Bauwerken aus lokal gewonnenen Mondrohstoffen mitwirken.

Die Automatisierung würde auch den Alltag in der Basis beeinflussen. Die Roboter sollen theoretisch Luftparameter und Temperatur überwachen, Reinigungsarbeiten erledigen, Pflanzen pflegen und sogar bei der Zubereitung von Speisen helfen. Das Projekt weist zudem einen besonderen sozialen Aspekt auf: Für die Roboter werden Spra||||chnittstellen vorgeschlagen.

Technische Herausforderungen und Zukunftspläne

Experten zufolge ist der autonome Betrieb auf dem Mond deutlich schwieriger als auf der Erde. Die meisten modernen Systeme für maschinelles Sehen und Navigation werden mit irdischen Daten trainiert, doch die Mondoberfläche unterscheidet sich bei Beleuchtung, Gelände und Temperatur erheblich. Daher benötigen die Roboter spezielle Algorithmen und zusätzliche Trainingsprozesse.

Die Roboterhunde werden im Rahmen der umfassenderen Pläne des ILRS-Programms geprüft. Die Infrastruktur der Basis soll etwa 2035 entstehen und anschließend erweitert werden. Bis 2045 wird ein fortschrittlicheres System von Anlagen auf der Mondoberfläche und in ihrer Umlaufbahn erwartet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Südpol, an dem Wassereisvorkommen vorhanden sind.