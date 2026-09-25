NASA-Chef gibt Zeitplan für die Beschleunigung des Artemis-Programms bekannt

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NASA-Chef gibt Zeitplan für die Beschleunigung des Artemis-Programms bekannt

Der Administrator der National Aeronautics and Space Administration (NASA), Jared Isaacman, gab auf der Payload's Off World Konferenz bekannt, dass Anfang Oktober aktualisierte Pläne zur Beschleunigung des Artemis-Programms vorgestellt werden. Diese lang erwarteten Änderungen sollen den Zeitplan für die Rückkehr des Menschen zum Mond präzisieren und gelten als wichtiger Schritt im internationalen Wettlauf im All. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com könnte die Veröffentlichung der neuen Zeitpläne mit dem Start der Crew-13-Mission zur Internationalen Raumstation zusammenfallen. Der Behördenchef betonte, dass für eine erfolgreiche Mondlandung viele komplexe Faktoren in Einklang gebracht werden müssen, weshalb es notwendig sei, der Öffentlichkeit ein klares und aktualisiertes Bild zu vermitteln.

Der Hauptantrieb und das Ziel im Wettlauf im All

Isaacman nannte den Wettbewerb mit China als den Hauptfaktor, der die Beschleunigung des Prozesses erzwingt. Beide Länder investieren massiv in die Mondinfrastruktur und arbeiten nach aggressiven Zeitplänen. Auf die Frage, worin der „Sieg“ bestehe, antwortete der Leiter präzise: Das entscheidende Merkmal sei, welche Flagge auf dem Raumanzug der nächsten Person prangt, die die Mondoberfläche betritt.

Der Behördenchef erklärte, dass er den größten Erfolg seiner Amtszeit eher in der Veränderung der internen NASA-Kultur sehe als in den einzelnen Missionsphasen. Seiner Meinung nach hängt der Bau einer Mondbasis während seiner Amtszeit mehr von Glück und Rahmenbedingungen ab als von persönlichem Management. Dafür müssten die richtige Politik, Unterstützung durch den Kongress, ein ausreichendes Budget und Flexibilität gleichzeitig zusammenkommen.

2027 – Das Jahr der Umsetzung und zukünftige Pläne

Als zwei kontrollierbare Faktoren nannte Isaacman die kulturellen Veränderungen innerhalb der Behörde sowie die „Fähigkeit der NASA, Dinge umzusetzen“. Er bezeichnete 2027 als das „Jahr der Umsetzung“ und warnte Vertreter der Raumfahrtindustrie davor, weitere große Veränderungen oder Kurswechsel zu erwarten. Er fügte jedoch hinzu, dass in der Luftfahrt bedeutende Veränderungen möglich seien und noch viel Arbeit nötig sei, um diesen Bereich zu seinem früheren Glanz zurückzuführen.

Er ging auch auf Diskussionen in sozialen Medien ein und widersprach entschieden der Idee, dass die NASA dem Handelsministerium unterstellt werden könnte. Seiner Ansicht nach könnte die Behörde dort zwar angesiedelt sein, wenn das Hauptziel darin bestünde, aus jeder Initiative maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, doch die NASA sei eine essenzielle Organisation mit einer umfassenderen und unabhängigeren Mission.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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