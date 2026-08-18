China bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vor

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China bereitet den Start seiner leistungsstärksten Rakete zum Mond vor

China bereitet die leistungsstärkste Schwerlastrakete Long March 5 in der Geschichte seines Raumfahrtprogramms auf eine weitere anspruchsvolle Mission vor. Laut Ixbt.com gilt dieser Start zur Erforschung des natürlichen Satelliten der Erde als eines der bedeutendsten Raumfahrtereignisse des Jahres 2026. Ixbt.com berichtet darüber.

Der nächste Start vom Raumfahrtzentrum Wenchang auf der Insel Hainan ist für den 24. August geplant. Derzeit schließen die Fachleute die letzten Vorbereitungen für den Transport der Trägerrakete zur Startrampe ab und testen sämtliche Systeme.

Projektdetails und technische Möglichkeiten

Im Rahmen dieser Mission soll die Rakete Long March 5 Y14 die automatische Raumsonde Changʼe-7 zum Mond bringen. Das Raumfahrzeug wurde bereits am 13. Juli dieses Jahres zum Raumfahrtzentrum gebracht. Seitdem montieren und testen Fachleute es gemeinsam mit der Rakete.

Das Changʼe-7-Projekt ist einer der wichtigsten Schritte in der vierten Phase des chinesischen Mondprogramms und soll den Südpol des Mondes detailliert erforschen. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen werden für die künftige Erschließung des Weltraums von großer Bedeutung sein.

Long March 5 ist Chinas derzeit leistungsstärkste Trägerrakete. Ihre Zentralstufe hat einen Durchmesser von 5 Metern und ist mit vier seitlichen Boostern ausgestattet. Die Rakete ist insgesamt fast 57 Meter hoch und erreicht eine Startmasse von bis zu 850 Tonnen.

Kapazitäten des Raumfahrtzentrums und Zukunftsperspektiven

Das Raumfahrtzentrum Wenchang ist Chinas einziger küstennaher Raumfahrtkomplex und vor allem auf Starts der Raketenserien Long March 5 und Long March 7 spezialisiert. Der August begann für diesen Komplex äußerst geschäftig: Anfang des Monats fanden mehrere erfolgreiche Starts statt.

Zur Erinnerung: Raketen der Long-March-Serie waren das wichtigste Transportmittel beim Bau der chinesischen Raumstation. Mit ihrer Hilfe wurden das Basismodul Tianhe sowie die Forschungsmodule Wentian und Mengtian in die Umlaufbahn gebracht. Außerdem kamen sie bei großen Projekten wie der Rückführung von Mondproben mit Changʼe-5 und der Marsmission Tianwen-1 erfolgreich zum Einsatz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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