Roskosmos-Chef: Der Mond könnte zur Ersatzheimat für die Menschheit werden

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit in Zukunft den Mond erschließt und anschließend mit der Kolonisierung des Mars beginnt, glaubt der Chef von Roskosmos, Dmitri Bakanow. Er ist der Meinung, dass die heutige Generation die ersten Mondmissionen miterleben könnte, bei denen die notwendige dauerhafte Infrastruktur für einen langfristigen Aufenthalt von Menschen geschaffen wird. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet.

In einem Interview mit dem Telegram-Kanal «Yunashev LIVE» erklärte Bakanow, dass er den Mond nicht nur als wissenschaftliches Objekt betrachtet, sondern auch als potenziellen Rückzugsort für die Menschheit im Falle von großflächigen natürlichen oder technogenen Katastrophen auf der Erde. Er betonte, dass ein solches Szenario die Fähigkeit des Menschen erfordert, autonom außerhalb der Erde zu leben.

Phasen der Erschließung von Mond und Mars

«Wer weiß, was auf der Erde passieren wird? Welche technogenen und natürlichen Katastrophen wird es geben? Es muss immer eine Reserveoption geben, wohin die Menschheit 'umziehen' kann. Und dafür gibt es keinen anderen Weg als den Weltraum. Die erste Stufe ist der Mond», so Dmitri Bakanow.

Laut Ixbt.com sollte die erste Phase darin bestehen, Technologien zur Lebenserhaltung auf dem Mond zu beherrschen. Insbesondere müssen Experten lernen, Menschen über lange Zeiträume ohne ständige Unterstützung von der Erde mit Luft, Wasser, Energie und anderen Ressourcen zu versorgen. Dies könnte später zur Schaffung autonomerer, geschlossener ökologischer Systeme führen.

Russland beteiligt sich bereits an Projekten für die zukünftige Mondinfrastruktur. Im Mai 2025 unterzeichneten Roskosmos und die Nationale Raumfahrtbehörde Chinas ein Kooperationsmemorandum zum Bau eines Kraftwerks für die Internationale Mondforschungsstation.

Weltrauminfrastruktur und Zukunftsperspektiven

Nach dem Mond wird der Mars als nächstes großes Ziel der Weltraumforschung genannt. Gleichzeitig räumt der Roskosmos-Chef ein, dass der aktuelle technologische Stand eine vollständige Kolonisierung anderer Himmelskörper noch nicht zulässt. Er schätzt, dass die Entwicklung der Weltraumtechnologien solche Projekte letztendlich ermöglichen sollte.

Während des Gesprächs äußerte sich der Roskosmos-Chef auch zur Demontage des Startkomplexes für Soyuz-Raketen auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Bakanow bezeichnete die Entscheidung zur Demontage als seltsam und erinnerte daran, dass der Komplex Dutzende erfolgreiche Flüge ermöglicht habe und eine funktionierende Infrastruktureinrichtung gewesen sei.

Seinen Worten nach entzieht die Einstellung des Betriebs in Kourou Russland jedoch nicht die Möglichkeit, Soyuz-Raketen zu starten. Raketen dieser Familie starten weiterhin von den drei Weltraumbahnhöfen Baikonur, Plesetsk und Wostotschny, sodass das Land weiterhin auf die bestehende Startinfrastruktur setzen wird.