Vast eröffnet eine spezielle Abteilung für die Teilnahme am Mondprogramm

Das Unternehmen Vast, das sich mit dem Entwurf kommerzieller Orbitalstationen befasst, hat die Erweiterung seiner Aktivitäten durch die Gründung einer neuen Mondabteilung namens Lunar Programs bekannt gegeben. Laut ixbt.com zielt diese Struktur darauf ab, die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung von Raumstationen und Satelliten auf die Umsetzung des zukünftigen Mondprogramms der NASA zu lenken. Diese Initiative gilt als wichtiger Schritt für die künftige Erschließung des natürlichen Erdtrabanten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Vast-CEO Max Haot betonte, dass das Unternehmen über alle notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung nationaler Aufgaben verfüge. „Vast verfügt über große Produktionskapazitäten, reiche praktische Erfahrung und die technische Expertise, die für den Bau des ersten Mondaußenpostens erforderlich ist“, so der Unternehmensleiter. Ihm zufolge ermöglicht die Integration von Ingenieurwesen, Produktionsprozessen und Testphasen die Durchführung solch komplexer Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Architektur für den schrittweisen Bau der Mondbasis

Die vom Unternehmen entwickelte Mondarchitektur ist in drei logische Phasen unterteilt, die jeweils auf das Erreichen spezifischer Ziele ausgerichtet sind. Die erste Phase umfasst Technologiedemonstrationen, um einen sicheren Zugang zur Mondoberfläche zu gewährleisten, die grundlegende Infrastruktur zu etablieren und technologische Risiken zu minimieren. In der zweiten Phase beginnt der Bau der ersten Mondbasiselemente, die mit den für den Crew-Betrieb notwendigen Systemen ausgestattet sind.

Die dritte und letzte Phase sieht den vollständigen Ausbau einer großflächigen Infrastruktur vor, die eine langfristige und nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond ermöglicht. Experten sind der Meinung, dass dieser Ansatz die Sicherheit des Projekts erhöht und garantiert, dass jeder Schritt wohlüberlegt ist.

Technologien der Haven-Station und neue Entwicklungen

Interessanterweise werden viele der für die neuen Mondsysteme erforderlichen Technologien derzeit bei der Entwicklung der Module für die Orbitalstation Haven getestet. Jedes neue Modul ist eine verbesserte Version des vorherigen, und künftig werden auch die Mondsysteme nach diesem Prinzip regelmäßig aktualisiert. Dies ermöglicht eine Kostensenkung und beschleunigt die technologische Einsatzbereitschaft.

Das vom Unternehmen zusammengestellte Portfolio umfasst folgende Schlüsselentwicklungen:

Ein modernes Kraftwerk mit Solargenerierung und Energiespeichereinheiten

Eine autonome Luftschleuse, die vor Mondstaub geschützt und vollständig mit den Raumanzügen der Astronauten für Außenbordeinsätze kompatibel ist

Ein komfortabler Wohnkomplex mit mehreren Modulen, der Lebenserhaltung, Thermoregulierung, Avionik und Kommunikationssysteme umfasst

Als separater Schwerpunkt wurde die Schaffung einer speziellen Konstellation aus Kommunikations- und Navigationssatelliten festgelegt, die eine kontinuierliche Abdeckung des Mond-Südpols gewährleisten soll. Diese Gruppe wird das von der NASA entworfene Lunar Communications Relay and Navigation Systems-Netzwerk ergänzen und die Last der Deep Space Network-Antennen auf der Erde erheblich reduzieren.