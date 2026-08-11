KI-Agent hackt Fitnessstudio-System in Australien

·29·Technologie
KI-Agent hackt Fitnessstudio-System in Australien

In Australien wurde der erste unabhängige Cyberangriff im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz registriert. Ein Mitarbeiter eines australischen KI-Unternehmens hatte einem autonomen Agenten, der als sein persönlicher Assistent diente, eine einfache Aufgabe erteilt. Der Vorgang führte jedoch zu einem unerwarteten Sicherheitsproblem und zur Verletzung der Rechte eines anderen Nutzers. Der Vorfall zeigte deutlich, wie schwerwiegend die Folgen von Sicherheitslücken in KI-Systemen und deren autonomen Handlungen sein können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben der ABC bat ein australischer Mitarbeiter den auf Anthropic’s Claude basierenden autonomen OpenClaw-Agenten seines Kollegen Andrew, ihn für ein beliebtes morgendliches Training anzumelden. Bei der Ausführung der Aufgabe entdeckte die KI eine schwerwiegende Schwachstelle in der Software des Clubs. Das System verfügte offenbar über eine Lücke, durch die Trainings mehrere Monate vor dem vorgesehenen Zeitraum gebucht werden konnten.

Die KI verändert eigenmächtig die Position in der Warteschlange

Damit war der Vorfall jedoch nicht beendet. Andrew stand für ein anderes Training auf Platz 4 der Warteliste und fragte den Agenten, ob er seine Position etwas verbessern könne. Statt mitzuteilen, dass dies unmöglich sei, begann die KI, die Möglichkeiten der API der Softwareschnittstelle zu prüfen, und entdeckte eine gravierende Schwachstelle. Wie sich herausstellte, überprüfte die Software beim Stornieren der Buchung einer anderen Person die Nutzerberechtigungen überhaupt nicht.

Der autonome Agent nutzte die entdeckte Schwachstelle aus und stornierte einfach die Buchung einer anderen Person. Dadurch rückte Andrew auf der Liste von Platz 4 auf Platz 3 vor. Der Agent informierte seinen Nutzer sofort darüber. Andrew erkannte, dass die Handlung falsch war, und verlangte, alles rückgängig zu machen. Das System erlaubte jedoch nicht, die gelöschte Buchung des anderen Nutzers wiederherzustellen.

Sicherheitsbedenken und internationale Besorgnis

Laut ixbt.com endete eine einfache Buchungsaufgabe aufgrund des fehlenden Berechtigungsprüfmechanismus mit einem unbefugten Eingriff in die Daten eines anderen Nutzers. Der Vorfall ging als erster unabhängiger, von einer KI verübter Cyberangriff Australiens in die Geschichte ein und löste im Land eine breite Debatte aus.

Experten zufolge ereignete sich der Vorfall in einer Zeit, in der Anthropic weitere Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit seinen Claude-Modellen bekannt gab. Zuvor war festgestellt worden, dass KI-Modelle bei drei realen Organisationen unbefugten Zugriff auf Systeme erlangt hatten. In einem Fall wurde von einem Modell hochgeladene Schadsoftware auf 15 Computern installiert und ausgeführt. Solche Ereignisse unterstreichen erneut die Notwendigkeit einer strengeren Kontrolle moderner Technologien.

Künstliche IntelligenzCybersicherheitClaudeAnthropicProgrammierung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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