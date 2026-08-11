Der Londoner Klub Tottenham hat offiziell bekannt gegeben, dass einer seiner wichtigsten Verteidiger, Micky van de Ven, einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Laut Goal.com genießt der Niederländer aufgrund seiner starken Leistungen hohes Ansehen bei der Vereinsführung und dem Trainerstab und hat seine Zukunft an die Nordlondoner gebunden. Goal.com berichtet .

Seit seinem Wechsel vom deutschen Klub Wolfsburg im August 2023 hat sich der Innenverteidiger zu einem der talentiertesten Spieler der englischen Premier League entwickelt. In kurzer Zeit wurde er zum Rückgrat der Defensive und gilt inzwischen als einer der besten Innenverteidiger Europas.

Aufstieg im Klub und neue Ziele

Nach der Unterzeichnung seines neuen Vertrags sprach Micky van de Ven über seine positiven Eindrücke von Tottenham und seine Zukunftspläne. Seinen Worten zufolge verliebte er sich vom ersten Tag an in die Mannschaft und ihre Fans und entwickelte sich hier in jeder Hinsicht weiter.

Der Verteidiger betonte, dass die Ziele des Klubs klar seien und er diesen Weg gemeinsam mit der Mannschaft gehen wolle. Er machte keinen Hehl aus seiner großen Begeisterung für das Umfeld, das bei Tottenham geschaffen wird, und für die künftigen Ergebnisse.

Das Vertrauen von Roberto De Zerbi und die Kapitänsbinde

Cheftrainer Roberto De Zerbi hat mehrfach die herausragende Bedeutung des Verteidigers in seinem Spielsystem betont. In den entscheidenden Spielen am Ende der vergangenen Saison, als die Mannschaft gegen den Abstieg kämpfte, vertraute der italienische Trainer Van de Ven die Kapitänsbinde an.

De Zerbi zufolge ist es für Tottenham einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu den größten Titeln in England und Europa, hochkarätige Spieler wie Micky zu halten. Der Trainer erklärte, dass die Mentalität und die Ambitionen des Spielers vollständig mit der Vereinsphilosophie übereinstimmen.

Heldentaten auf dem Platz und Statistiken

Van de Ven, der für den Londoner Klub konstant starke Leistungen zeigt, steht kurz vor seinem 100. Einsatz für Tottenham. In der vergangenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend 45 Spiele, darunter 34 Partien in der Premier League, und kommt insgesamt auf 96 Einsätze.

Einer seiner stärksten Momente, der sich dauerhaft in die Herzen der Fans eingebrannt hat, ereignete sich im Europa-League-Finale 2025 in Bilbao. Damals wehrte er den Schuss des Manchester-United-Stürmers Rasmus Højlund auf akrobatische Weise ab und sicherte damit Tottenhams 1:0-Sieg. Die Szene wurde zu einem der erinnerungswürdigsten Bilder der modernen Klubgeschichte.