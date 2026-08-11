Amazon-Rechenzentrum könnte zum größten Klimaverschmutzer der USA werden

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Amazon-Rechenzentrum könnte zum größten Klimaverschmutzer der USA werden

Amazon plant, in ein eigenes Gaskraftwerk für ein großes Rechenzentrum zu investieren, das im texanischen Pecos County gebaut werden soll. Nach Angaben der New York Times hat das Kraftwerk eine Genehmigung erhalten, jährlich bis zu 33 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) auszustoßen. Sollte die Anlage im genehmigten Umfang mit voller Leistung betrieben werden, könnte sie zur größten einzelnen Quelle der Klimabelastung unter allen Kraftwerken in den Vereinigten Staaten werden. Ixbt.com berichtet.

Das Kraftwerk soll eine kontinuierliche Stromversorgung für die KI-Infrastruktur und Rechenzentren gewährleisten, damit der Konzern seinen eigenen Bedarf decken kann. Amazon-Vertreter erklären, dass die lokale Stromerzeugung verhindern soll, dass die Strompreise für gewöhnliche Verbraucher und Familien in der Region steigen. Durch eine eigenständige Energieversorgung will das Unternehmen eine zusätzliche wirtschaftliche Belastung für die Bevölkerung von Texas vermeiden.

Das Projekt hat jedoch den erheblichen Konflikt zwischen den Umweltverpflichtungen des Technologieriesen und dem beispiellos wachsenden Energiebedarf von KI-Technologien weiter verschärft. In den vergangenen Jahren haben Netzprobleme und Kosten, die durch Rechenzentren und deren enormen Stromverbrauch entstehen, in den USA eine hitzige politische Debatte ausgelöst. Dadurch wächst der ökologische Druck auf große IT-Unternehmen weiter.

Klimaverpflichtungen und Anforderungen der KI

Amazon hatte sich offiziell verpflichtet, die gesamten CO2-Emissionen aus seiner Geschäftstätigkeit bis 2040 auf null zu senken. Dennoch stiegen die gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens im vergangenen Jahr um 16 Prozent. Dies zeigt, dass die für die Entwicklung und den Betrieb moderner KI-Systeme erforderliche Rechenleistung die Umweltziele ernsthaft untergräbt.

Amazon und andere große Technologiekonzerne setzen inzwischen zunehmend auf den Bau und die Unterstützung von Gaskraftwerken, um die benötigte Stromversorgung zu sichern. Unternehmensvertreter räumen ein, dass sich die Energie- und Klimasituation grundlegend von der Zeit unterscheidet, in der die ursprünglichen Verpflichtungen eingegangen wurden. Ihren Angaben zufolge hat sich die Welt zwar verändert, doch das Unternehmen hält weiterhin an seinen zentralen Klimazielen fest.

Das Projekt zeigt deutlich, zu welchen schwierigen Kompromissen Technologieriesen bei der Erweiterung ihrer Recheninfrastruktur gezwungen sind. Um Rechenzentren mit der erforderlichen Energie zu versorgen, ist eine Stromerzeugung direkt vor Ort nötig. In diesem Fall zieht der Bau eines Gaskraftwerks, dessen Emissionen höher wären als die jedes anderen Kraftwerks in den USA, weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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