Anteile von AMD und NVIDIA am chinesischen Markt für künstliche Intelligenz brechen stark ein

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Anteile von AMD und NVIDIA am chinesischen Markt für künstliche Intelligenz brechen stark ein

Nach Angaben des Analysezentrums TrendForce wird der Anteil der führenden US-Technologiekonzerne NVIDIA und AMD am chinesischen Markt für AI-Chips bis zum Jahresende voraussichtlich auf lediglich 10 % sinken. Diese Veränderung steht in direktem Zusammenhang mit der wachsenden Stärke lokaler Hersteller und den eingeführten strengen Exportbeschränkungen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet dies.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Verbote und Beschränkungen der Regierung in Washington gegenüber China die Lieferung ausländischer Halbleiter erheblich erschwert. Infolgedessen hat sich der chinesische Markt für AI-Chips zu einem weitgehend geschlossenen System entwickelt, dessen Hauptaugenmerk auf der Mobilisierung einheimischer Kapazitäten liegt.

Wachstum einheimischer Unternehmen

Trotz der drastischen Veränderungen der Marktbedingungen wächst der chinesische Markt für AI-Chips rasant und soll im Jahresvergleich um 83 % zulegen. Dieses enorme Wachstum wird jedoch nicht durch ausländische Technologien, sondern vollständig durch einheimische Alternativen getragen.

Huawei hat sich in diesem Bereich als klarer Marktführer etabliert, während Cambricon ebenfalls als einer der stärksten Akteure gilt. Auch IT-Giganten wie Alibaba, Baidu und Tencent entwickeln aktiv eigene spezialisierte AI-Chips und bringen sie auf den Markt.

NVIDIAs alternative Strategie

Um zumindest einen Teil seiner Marktposition zu bewahren, versucht NVIDIA, mit neuen und ungewöhnlichen Methoden in den chinesischen Markt vorzudringen. Wie IXBT.com berichtet, plant das Unternehmen, seine neue professionelle Grafikkarte RTX Pro 5000 Blackwell in dieser Region zu verkaufen.

Die Grafikkarte wird mit 48 oder 72 GB GDDR7-Speicher ausgestattet sein. Obwohl sie kein vollwertiger AI-Beschleuniger ist, zeichnet sie sich durch die vollständige Einhaltung der US-Sanktionsvorgaben und einen deutlich niedrigeren Preis als spezialisierte AI-Chips aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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