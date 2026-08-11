Sergey Brin gab 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Milliardärssteuer aus

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Sergey Brin gab 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Milliardärssteuer aus

Google-Mitgründer Sergey Brin spendete weitere 20 Millionen Dollar an Build a Better California, eine Organisation, die gegen die geplante Milliardärssteuer in Kalifornien kämpft. Laut neuen Finanzberichten hat Brin, der viertreichste Mensch der Welt, damit insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar ausgegeben, um eine geschätzte Steuerzahlung von 13,3 Milliarden Dollar zu vermeiden. TechCrunch.com berichtet .

Die in Kalifornien als Prop 40 bekannte Initiative sieht eine einmalige Steuer von 5 % auf das Nettovermögen von rund 200 im Bundesstaat ansässigen Milliardären vor. Die Einnahmen sollen hauptsächlich zur Finanzierung der kalifornischen Gesundheitsprogramme verwendet werden. Insbesondere könnte das Medicaid-Programm des Bundesstaats angesichts der für das kommende Jahr erwarteten Haushaltskürzungen bis zu 30 Milliarden Dollar an Bundesmitteln verlieren.

Tech-Mogule verlassen den Bundesstaat

Sergey Brin ist jedoch nicht der einzige Tech-Mogul, der versucht, eine solche Steuer zu vermeiden. Es heißt, dass Meta-Gründer Mark Zuckerberg nicht ohne Grund in diesem Jahr ein 170 Millionen Dollar teures Anwesen in der Nähe von Miami gekauft hat. Auch der ehemalige Uber-CEO Travis Kalanick, der Risikokapitalgeber Peter Thiel und Brins Weggefährte, Google-Mitgründer Larry Page, haben den Bundesstaat verlassen.

Die Prop-40-Initiative wurde auch vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom scharf kritisiert. Er äußerte Bedenken über die wirtschaftlichen Folgen, sollte Milliardäre und ihre Unternehmen Kalifornien verlassen, und forderte stattdessen eine „nationale Milliardärssteuer“. In einer Erklärung betonte der Gouverneur, dass ein gewöhnlicher Büroangestellter einen höheren Steuersatz zahle als wohlhabende Erben.

Künftige Abstimmung und andere Ansichten

Die Einwohner Kaliforniens sollen im November dieses Jahres über Prop 40 abstimmen. Die von Brin finanzierte Organisation wirbt für eine alternative Abstimmungsmaßnahme, die das Vorhaben durch eine Einschränkung der Einführung neuer Steuern blockieren könnte.

NVIDIA-Gründer Jensen Huang erklärte hingegen, dass er bereit sei, solche Steuern zu zahlen. In einem Interview mit Bloomberg sagte Huang, von dem eine Steuerzahlung von etwa 8 Milliarden Dollar erwartet wird, er habe darüber kein einziges Mal nachgedacht.

„Wir haben uns entschieden, im Silicon Valley zu leben, und welche Steuern sie auch erheben wollen – bitte sehr, ich habe nichts dagegen“, betonte der NVIDIA-Chef.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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