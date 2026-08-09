Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke

Im Gebiet des Karaja-Berges im Bezirk Siverek von Şanlıurfa verwandelten Kinder eine schlammige Fläche zwischen landwirtschaftlichen Feldern in einen Spielplatz. Auf den Feldern gesammeltes Wasser und Schlamm dienten ihnen an den heißen Sommertagen zur Abkühlung.

Die verbreiteten Aufnahmen zeigen, wie die Kinder ihre Hände und Füße in den Schlamm tauchen und sich gegenseitig scherzend zum Spielen auffordern. Einige rannten durch den Schlamm und verbrachten Zeit zwischen den Pfützen.

Dass Kinder, die im Dorf aufwachsen, inmitten der Natur auf diese Weise spielen, wurde als eine der gewöhnlichen Szenen des lokalen Lebens festgehalten.

Anwohner erklärten, dass Kinder durch solche Aktivitäten die ländliche Umgebung und die Natur besser kennenlernen. Fotos und Videos von ihnen verbreiteten sich innerhalb kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken und zogen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich.