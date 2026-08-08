Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung

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Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung

Heute, am 8. August, sollen einer der berühmtesten Stars der Fußballwelt Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez heiraten. Berichten zufolge will das Paar die Trauung auf Madeira, der portugiesischen Insel, auf der Ronaldo geboren wurde, abhalten. Das berichtete The Sun.

Ronaldo und Georgina, die derzeit hauptsächlich in Saudi-Arabienleben, sollen ihre Hochzeit auf Madeira feiern, wo der Fußballer geboren und aufgewachsen ist.

Lokalen Medien zufolge wurde die Kathedrale in der Inselhauptstadt Funchal am 8. August für eine große Zeremonie reserviert. In dem Veranstaltungsort, der rund 800 Menschen Platz bietet, soll die Trauung des Paares stattfinden.

Blick auf Häuser mit roten Dächern rund um eine Kirche mit blau-weiß gestreiften Türmen.

Nach der Trauung sollen Ronaldo und Georgina mit ihren Gästen zum Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace fahren, das nur fünf Minuten von der Kathedrale entfernt liegt. Auch der Hochzeitsempfang soll in der luxuriösen Anlage stattfinden.

Ronaldo gehört zu den Fußballern, deren Vermögen auf rund 1,4 Milliarden Dollar geschätzt wird. Daher dürfte auch seine Hochzeit mit Georgina äußerst prunkvoll und luxuriös ausfallen.

Der Komplex Savoy Palace, eines der renommiertesten Hotels auf Madeira, verfügt über sechs Swimmingpools, ein Spa, mehrere Restaurants und luxuriöse Zimmer.

Ein von Palmen umgebenes Hotel und ein beleuchteter Swimmingpool am Abend.

Ronaldo und seine Familie waren bereits zuvor in dem Hotel zu Gast. Berichten zufolge könnte das Paar im exklusiven Bereich The Reserve auf den oberen Etagen des Hotels untergebracht werden. Eine Übernachtung dort kostet ab 1.100 Pfund Sterling.

Das Hotel verfügt außerdem über den Grand Ballroom, der für große Feiern vorgesehen ist und gleichzeitig bis zu 1.000 Gäste aufnehmen kann. Den Gästen stehen zudem das Rooftop-Restaurant Galáxia, Swimmingpools und weitere luxuriöse Erholungsbereiche zur Verfügung.

Ein runder Tisch mit weißen Blumen in einem luxuriösen Saal mit Meerblick und blauer Beleuchtung.

Interessanterweise befindet sich auch Ronaldos siebenstöckige Privatresidenz mit Blick auf den Atlantik, deren Wert auf mehrere Millionen Pfund geschätzt wird, in der Nähe des Hotels. Trotzdem wird erwartet, dass das Paar nach den Hochzeitsfeierlichkeiten mit Familie und Freunden im Savoy Palace bleibt.

Ein mehrstöckiger Hotelkomplex mit Dachpool und Erholungsbereich.

Ronaldo und Georgina haben ihr Hochzeitsdatum und den Veranstaltungsort bisher nicht offiziell bestätigt. Daher beruhen die oben genannten Informationen derzeit auf Berichten lokaler Medien und Quellen.

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Charos
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