Alphabet nimmt bis zu 25 Milliarden US-Dollar Schulden zur Finanzierung von KI-Ausgaben auf

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet plant, durch die Ausgabe neuer Anleihen in den USA zwischen 20 und 25 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Laut ixbt.com soll dieser Schritt die Rekordausgaben des Technologiekonzerns für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur finanzieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Unternehmen könnte 10 verschiedene Wertpapiere mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren auf den Markt bringen. Die Einnahmen sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter der Aufbau der für KI erforderlichen Recheninfrastruktur, Investitionsausgaben und die Refinanzierung bestehender Schulden.

Starker Anstieg der Fremdfinanzierung im Technologiemarkt

Die neue Initiative zur Aufnahme von Schulden wurde kurz nach der zweiten Anhebung der Prognose für die Investitionsausgaben von Alphabet in diesem Jahr bekannt gegeben. Das rasante Wachstum der KI-Ausgaben wurde von den Anlegern unterschiedlich aufgenommen und führte zu einem starken Kursrückgang der Unternehmensaktien.

Im vergangenen Quartal verzeichnete Alphabet erstmals in seiner Geschichte einen negativen freien Cashflow. Dadurch verschärften sich die Fragen, wann sich die massiven Investitionen in eine Recheninfrastruktur im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar auszahlen und Gewinne abwerfen werden.

Dennoch diversifiziert Alphabet seine Finanzierungsquellen weiter. Anfang dieses Jahres nahm das Unternehmen durch die Platzierung von Aktien, darunter Investitionen von Berkshire Hathaway, rund 85 Milliarden US-Dollar auf. Außerdem gab Alphabet Anleihen in japanischen Yen, Schweizer Franken und britischen Pfund aus, darunter sogar ein seltenes Wertpapier mit einer Laufzeit von 100 Jahren.

Branchenweiter Trend und Sorgen der Anleger

Laut einer Reuters-Analyse auf Grundlage von LSEG-Daten ist der Trend zur Aufnahme von Fremdkapital in der gesamten Technologiebranche zu beobachten. Amazon, Meta und Oracle gaben in den ersten 7 Monaten des Jahres Anleihen im Wert von rund 194 Milliarden US-Dollar aus – 79 % mehr als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.

Experten prognostizieren, dass die größten Technologieunternehmen allein im Jahr 2026 mehr als 730 Milliarden US-Dollar für KI-Technologien ausgeben werden. Selbst die enormen Cashflows dieser Giganten reichen nicht aus, um das gewaltige Investitionsvolumen vollständig zu decken.

Die Nachfrage nach Alphabet-Anleihen bleibt hoch. Anleger prüfen den Markt jedoch so genau wie nie zuvor, um festzustellen, ob künftige Einnahmen aus KI-Ausgaben in dieser Größenordnung vollständig rechtfertigen werden.