Warum Mark Zuckerbergs Manifest zur künstlichen Intelligenz kritisiert wird

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat ein 6.500 Wörter umfassendes Manifest veröffentlicht, das sich mit persönlichen Technologien der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten der persönlichen Superintelligenz beschäftigt, die sein Unternehmen entwickelt. Das Dokument zeigte deutlich, welche Sorgen in der Gesellschaft gegenüber künstlicher Intelligenz bestehen und warum viele Menschen diesem Bereich skeptisch gegenüberstehen. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com waren diese Ideen zwar bereits zuvor teilweise in den Seiten des Wall Street Journal und in den Finanzberichten von Meta erwähnt worden, doch diese Stellungnahme war bislang die ausführlichste Darstellung. In seinem Artikel versuchte Zuckerberg, positive Veränderungen für die Zukunft zu beschreiben, wies zugleich aber auch auf Aspekte hin, in denen sich die Technologie in eine falsche Richtung entwickeln könnte.

Das Erbe der sozialen Medien und verlorenes Vertrauen

Der Einfluss sozialer Medien bleibt in der Technologiebranche bis heute ein schmerzhaftes Thema. Umfragen unter der US-Bevölkerung ergaben, dass 64 % der Bürger der Ansicht sind, soziale Medien hätten der Demokratie geschadet, und strengere Regulierungen befürworten. Zudem verhängte ein Gericht kürzlich eine hohe Geldstrafe gegen das Unternehmen, weil es Kindern geschadet habe.

Gerade die negativen Folgen, die soziale Medien verursacht haben, sind heute einer der zentralen Gründe für die Sorge über den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft. Die Öffentlichkeit glaubt den Technologieführern nicht, dass sie garantieren können, ihre neuen Erfindungen würden sich positiv auf das soziale Umfeld auswirken. Zuckerbergs Manifest erinnerte erneut daran, warum dieses Vertrauen verloren gegangen ist.

Allgemeine Ideen und die Realität

Ein großer Teil des Artikels besteht aus abstrakten Überlegungen zu freiem Willen und Intelligenz. Zuckerberg betont, dass jeder Mensch durch den Zugang zu leistungsfähigeren Werkzeugen aktiv an der Gestaltung der Zukunft teilnehmen werde und Interessenkonflikte letztlich zu positiven Ergebnissen führen würden. Kritiker bewerten dies jedoch nicht als philosophische Schlussfolgerung, sondern als Versuch, das persönliche Intelligenzprodukt zu rechtfertigen, das Meta auf den Markt bringt.

Insbesondere die Beispiele aus dem Bildungsbereich stießen bei vielen auf Widerspruch. Zuckerberg behauptet, dass künftig jeder Mensch einen persönlichen Tutor und Coach haben werde, der in allen Fächern über einen Doktorgrad verfügt. Solche hochfliegenden Pläne stoßen jedoch zu Recht auf Kritik, da sie weit von der heutigen Realität und den aktuellen Möglichkeiten von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz entfernt sind.