Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor

Tesla hat ein neues Laufrad für Kleinkinder namens Balance Bike for Kids vorgestellt. Das neue Produkt ist bereits im Tesla Shop Online-Shop erhältlich. Dies berichtete das Magazin Habr .

Ein Laufrad ist ein Fahrrad ohne Pedale und Kettenantrieb, das das Kind durch Abstoßen mit den Füßen vom Boden bewegt. Expertenbetonen, dass ein solches Fahrzeug die Balance und die Lenkfähigkeiten von Kindern schult und den späteren Umstieg auf ein normales Fahrrad erleichtert.

Das neue Modell von Tesla verfügt über einen leichten Rahmen aus Magnesiumlegierung, einen fünffach verstellbaren Sitz, den Tesla -Schriftzug an der Seite sowie das berühmte „T“ -Logo an der Vorderseite.

Laut Unternehmensangaben ist das Laufrad für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren konzipiert. Es wird empfohlen, dass das Kind eine Beinlänge von mindestens 35 Zentimeternhat und nicht mehr als 35 Kilogramm wiegt. Alle für den Zusammenbau erforderlichen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

Das neue Balance Bike for Kids -Modell kostet 225 USD .