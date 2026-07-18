Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor

·48·Technologie
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor

Tesla hat ein neues Laufrad für Kleinkinder namens Balance Bike for Kids vorgestellt. Das neue Produkt ist bereits im Tesla Shop Online-Shop erhältlich. Dies berichtete das Magazin Habr .

Ein Laufrad ist ein Fahrrad ohne Pedale und Kettenantrieb, das das Kind durch Abstoßen mit den Füßen vom Boden bewegt. Expertenbetonen, dass ein solches Fahrzeug die Balance und die Lenkfähigkeiten von Kindern schult und den späteren Umstieg auf ein normales Fahrrad erleichtert.

Das neue Modell von Tesla verfügt über einen leichten Rahmen aus Magnesiumlegierung, einen fünffach verstellbaren Sitz, den Tesla -Schriftzug an der Seite sowie das berühmte „T“ -Logo an der Vorderseite.

Laut Unternehmensangaben ist das Laufrad für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren konzipiert. Es wird empfohlen, dass das Kind eine Beinlänge von mindestens 35 Zentimeternhat und nicht mehr als 35 Kilogramm wiegt. Alle für den Zusammenbau erforderlichen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten.

Das neue Balance Bike for Kids -Modell kostet 225 USD .

TeslaLaufradKinderFahrradElektromobilität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rückgang auf dem US-Elektroautomarkt: Honda und Sony stoppen ProjekteRückgang auf dem US-Elektroautomarkt: Honda und Sony stoppen ProjekteHeute, 21:55US-Staatsbedienstete dürfen TikTok auf Diensthandys nutzenUS-Staatsbedienstete dürfen TikTok auf Diensthandys nutzenHeute, 21:00Hubble und James Webb entdecken Schwarzes Loch mit der längsten Umlaufbahn im UniversumHubble und James Webb entdecken Schwarzes Loch mit der längsten Umlaufbahn im UniversumHeute, 20:55Indiens Privatsektor im Weltraum: Rakete Vikram-1 absolviert ihren ErstflugIndiens Privatsektor im Weltraum: Rakete Vikram-1 absolviert ihren ErstflugHeute, 20:24SpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegtSpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegtHeute, 19:56Das Zeitalter der Elektroautos: Ist die Ladeinfrastruktur kein Problem mehr?Das Zeitalter der Elektroautos: Ist die Ladeinfrastruktur kein Problem mehr?Heute, 19:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor