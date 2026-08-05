Die Erde ist keine perfekte Kugel: NASA zeigt ihre wahre Form

Die NASA hat auf Grundlage von Daten aus 15 Jahren ein neues Geoidmodell der Erde vorgestellt. Es zeigt die Unterschiede im Schwerefeld unseres Planeten durch verschiedene Erhebungen und Senken.

Laut Wissenschaftlern ist die Erde keine perfekte Kugel. Da die Massen in ihrem Inneren nicht gleichmäßig verteilt sind, ist die Schwerkraft in einigen Regionen stärker und an anderen vergleichsweise schwächer.

Daher kann das Modell äußerlich an eine Kartoffel erinnern. Die Unregelmäßigkeiten in der Darstellung wurden jedoch fast 10.000-fach vergrößert, damit sie verständlicher sind.

Tatsächlich sind diese Unterschiede äußerst gering und mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar. Das Modell zeigt nicht die äußere Form der Erde, sondern ihr Schwerefeld.