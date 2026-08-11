Ronald Araújo Wechselt Von Barcelona Zu Liverpool Und Teilt Luis Suárez’ Ratschlag

Der Barcelona-Verteidiger Ronald Araújo, der auf Leihbasis zu Liverpool wechselte, erklärte, dass er zum Start seiner Premier-League-Karriere wertvolle Ratschläge von seinem Landsmann und legendären Stürmer Luis Suárez erhalten habe. Der Transfer wurde im Winter wegen der erheblichen Abwehrprobleme an der Anfield Road schnell abgeschlossen und markierte ein neues Kapitel in der Karriere des Uruguayers. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Goal.com bleibt der 27-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis beim Klub. Der Vertrag enthält außerdem eine Kaufoption in Höhe von etwa 47,14 Millionen Pfund. Araújo, der bei seinem neuen Verein die Nummer 33 tragen wird, sagte gegenüber den offiziellen Vereinsmedien, dass er das Angebot sofort angenommen habe und alles sehr schnell gegangen sei.

Auf den Spuren der Uruguayer und Luis Suárez’ aufmunternde Worte

Ronald Araújo ist der vierte Uruguayer, der für Liverpool spielt. Vor ihm vertraten Luis Suárez, Sebastián Coates und Darwin Núñez den Klub aus Merseyside. Der erfahrene Stürmer Luis Suárez schickte seinem Landsmann unmittelbar nach dem Wechsel eine besondere Nachricht und wünschte ihm viel Erfolg.

«Vor einigen Minuten habe ich von ihm eine Nachricht mit guten Wünschen erhalten. Er sagte, dass ich zu einem großartigen Klub gekommen sei, und wünschte mir für meine Zeit hier alles Gute», sagte Araújo über seine Beziehung zu Suárez. Außerdem fügte er hinzu, dass der legendäre Stürmer ihm schlicht geraten habe, «es zu genießen».

Kindheitstraum und englischer Fußball

Der Fußballer erklärte, dass er als Kind Luis Suárez’ Spiele für Liverpool mit großem Interesse verfolgt habe und dies seine Begeisterung für die Premier League verstärkt habe. Der Verteidiger erinnerte daran, dass Premier-League-Spiele in Uruguay seit jeher in den frühen Morgenstunden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, und zeigte sich überzeugt, dass dieser Transfer der richtige und wichtigste Schritt seiner Karriere sei.

Angesichts der aktuellen Personalknappheit im Kader dürfte Ronald Araújos Erfahrung dem Trainer dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren. Für den Uruguayer wird diese Chance sowohl eine wichtige Prüfung auf der europäischen Bühne als auch auf dem Weg sein, in der Meisterschaft seiner Träume erfolgreich zu spielen.