Barcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechen

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Barcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechen

Sollte Barcelona den Erzrivalen Real Madrid im Rennen um Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri ausstechen, könnte dies einen grundlegenden Wandel im Kräfteverhältnis der Geschichte des El Clásico einleiten. Wie The Athletic berichtet, wäre ein Sieg der Katalanen bei einem derart großen Transfer bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen. Goal.com berichtet .

In den vergangenen Sommer-Transferperioden hatte Barcelona aufgrund finanzieller Schwierigkeiten Probleme, seine Spieler zu registrieren. Währenddessen verpflichtete der Erzrivale Real Madrid weiterhin mühelos die größten Stars der Welt.

Das Kräfteverhältnis auf dem Transfermarkt

Insbesondere die Verpflichtungen von Jude Bellingham im Jahr 2023 und Kylian Mbappé im Jahr 2024 zeigten, dass das Estadio Santiago Bernabéu für Europas beste Spieler zum scheinbar unvermeidlichen Ziel geworden war. Auch nachdem Lionel Messi 2021 zu Paris Saint-Germain gewechselt war, gelang es Barcelona, mehrere namhafte Fußballer zu verpflichten.

Robert Lewandowski schloss sich dem Team im August 2022 an, während Dani Olmo 2024 verpflichtet wurde. Außerdem wurde Anthony Gordon von Newcastle United für 80 Millionen Euro unter Vertrag genommen.

Finanzielle Erholung und Zukunftspläne

Nach Angaben der Vereinsführung haben höhere Einnahmen infolge der Rückkehr ins Camp Nou die finanzielle Lage des katalanischen Klubs deutlich gestärkt. Dadurch kann Barcelona auf dem Transfermarkt aktiver agieren.

Laut der Quelle bewertet Manchester City Rodri mit rund 80 Millionen Euro. Die Führung des FC Barcelona betont nachdrücklich, dass die Bemühungen um den spanischen Star keinen Einfluss auf den Versuch haben werden, Atlético-Madrid-Stürmer Julián Álvarez zu verpflichten.

BarcelonaReal MadridRodriTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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