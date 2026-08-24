Wo ist das iPhone 17 Pro am teuersten und am günstigsten?

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Wo ist das iPhone 17 Pro am teuersten und am günstigsten?

Obwohl Apple die Basispreise für seine neuen Smartphones bei offiziellen Präsentationen bekannt gibt, unterscheiden sich die Endpreise für Kunden in verschiedenen Teilen der Welt drastisch. Aufgrund von Zollgebühren, lokalen Steuern und Logistikkosten kann der Preis eines Modells in einigen Ländern mehr als doppelt so hoch sein.

Visual Capitalist Publikation Deutsche Bank basierend auf Analysedaten iPhone 17 Pro (256 GB) veröffentlichte ein globales Ranking, das die Preise des Flaggschiffs in verschiedenen Ländern vergleicht.

Der teuerste Markt der Welt: Türkei ist der absolute Spitzenreiter

Mit dem höchsten Preisindikator im Ranking Türkei belegte den ersten Platz:

  • Türkei — 2592 $: Die 20-prozentige Mehrwertsteuer (MwSt.), die Sonderverbrauchssteuer und hohe staatliche Gebühren für die IMEI-Registrierung haben den Preis des Geräts mehr als verdoppelt;

  • Brasilien — 2260 $: Aufgrund strenger Importzölle auf dem zweiten Platz;

  • Ägypten — 1872 $: Komplettiert die Top 3 der teuersten Märkte;

  • In Europa: Unter den europäischen Ländern ist das Land, in dem das iPhone 17 Pro am teuersten verkauft wird, Ungarn wie angegeben.

In welchem Land ist das iPhone 17 Pro am günstigsten?

Laut den Vergleichsergebnissen wurden die Länder ermittelt, in denen das neue Flaggschiff am günstigsten erworben werden kann:

  • Japan — 1121 $: Gilt als der günstigste Markt der Welt;

  • USA — 1181 $: Zweitgünstigster Preis;

  • Südkorea — 1181 $: Derselbe Preis wie in den USA.

Somit beträgt der Unterschied zwischen dem teuersten (Türkei) und dem günstigsten (Japan) Markt der Welt 1471 $. Das heißt, man kann in Japan 2 iPhone 17 Pro zum Preis eines Smartphones in der Türkei kaufen.

Preisvergleich und die Situation auf dem russischen Markt

Länderranking

iPhone 17 Pro (256 GB) Preis

Marktmerkmal

Türkei

2592 $

Am teuersten (hohe Steuern und Gebühren)

Brasilien

2260 $

Hohe Importzölle

Ägypten

1872 $

In den Top 3

Russland (M.Video)

~1562 $ (132.990 Rubel)

Parallelexport (inoffiziell)

USA / Südkorea

1181 $

Unter den günstigsten Preisen

Japan

1121 $

Günstigster Markt der Welt

Da Apple-Produkte in Russland nicht offiziell verkauft werden, wurde es nicht in die allgemeine Liste aufgenommen, aber durch Parallelexportmechanismen wird dieses Modell in "M.Video"-Netzwerken für etwa 1562 $ (132.990 Rubel) angeboten.

Preisunterschiede hängen direkt nicht nur von der Apple-Politik ab, sondern auch von der nationalen Steuergesetzgebung jedes Landes, den Logistikketten und den SIM-Karten-Konfigurationen (in einigen Ländern nur eSIM).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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