Der Start in die neue Premier-League-Saison 2026/2027 begann für usbekische Fußballfans mit einem historischen und stolzen Moment. Im spannenden Duell im Etihad Stadium Manchester Citysicherte sich einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Bournemouth.

Der 22-jährige usbekische Verteidiger, der in der Startelf stand und bis zum Schlusspfiff souverän agierte, Abdukodir Khusanov zog die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballexperten auf sich. Das renommierte internationale Projekt Rising Stars XI würdigte die Leistung unseres Legionärs mit einer speziellen Auszeichnung und ernannte ihn zum 'Rising Star' der Woche.

Zahlen lügen nicht: Perfekte Präzision und absolute Dominanz

Die vom Analyseportal Rising Stars XI veröffentlichten Statistiken belegen das hohe Niveau, auf dem Khusanov spielte:

Passgenauigkeit (97%): Von 90 versuchten Pässen während des gesamten Spiels kamen 87 beim Mitspieler an;

Offensivbeitrag: Er spielte 11 effektive und präzise Pässe ins letzte Drittel und war aktiv am Spielaufbau beteiligt;

Ballbesitz: In 90 Minuten 96 Ballkontakte, wobei er die Spielkontrolle behielt;

100% gewonnene Zweikämpfe: Der Verteidiger war in allen Boden- und Luftzweikämpfen erfolgreich, 100% Siegquote (keine einzige Situation gegen den Gegner verloren);

Balleroberungen: Er unterband gegnerische Angriffe und eroberte den Ball 6 Mal für sein Team zurück;

Gesamtbewertung: Khusanovs Leistung in diesem Spiel wurde vom Projekt mit 7,7 Punkten hoch bewertet.

Manchester CitysPlatzierung in der Tabelle

Mit diesem Sieg startete die Mannschaft von Pep Guardiola mit den geplanten 3 Punkten in die Saison:

Tabelle: Nach dem 1. Spieltag Manchester Cityliegt aufgrund der Tordifferenz auf dem 7. Platz der Premier League;

Bournemouth: Der unterlegene Gegner belegt den 13. Platz.

Abdukodir Khusanovs perfekte Leistung in der stärksten Liga der Welt bei einem Top-Klub beweist, dass sein Platz in der Startelf immer sicherer wird.