Die beispiellosen Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft auf den weltweiten Boxarenen stehen im Fokus internationaler Sportpublikationen und führender Experten. Großbritannien’s spezialisiertes Sportmagazin Boxing Media hat die phänomenalen Erfolge der usbekischen Boxschule einer speziellen Analyse unterzogen.

Analysten betonen, dass die Siege im Ring kein Zufall sind, sondern auf einer perfekt ausgearbeiteten Beinarbeitstechnik und einer Mobilitätsstrategie basieren.

„Der usbekische Stil“: Balance und schnelle Winkel im Ring

Die britische Publikation hob die Besonderheiten des Trainingssystems im usbekischen Boxen hervor:

„In der usbekischen Boxschule wird besonderes Augenmerk auf die Beinarbeit gelegt. Boxer lernen, leichtfüßig zu treten, das Gleichgewicht zu halten und mit Agilität aus jedem Winkel anzugreifen. Die Athleten arbeiten ständig an schnellen Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen, scharfen Drehungen und kleinen seitlichen Schritten. Dadurch beherrschen sie perfekt das Schließen der Distanz, das Schlagen von Kombinationen und das Verlassen der Gefahrenzone, bevor der Konterschlag des Gegners eintrifft.“— heißt es in der Analyse der Publikation.

Experten merken an, dass viele komplexe Übungen die Beinarbeit mit „Schattenboxen“, der Arbeit mit speziellen Hütchen oder der Bewegung mit einem Sparringspartner kombinieren. Dies trainiert den Athleten, in ständiger Bewegung zu bleiben, präzise Schläge ohne Stillstand zu landen und die Füße nicht an einer Stelle zu fixieren.

2016–2024: Das goldene Zeitalter des usbekischen Boxens

Experten zufolge dominiert die usbekische Nationalmannschaft das Weltenboxen seit 2016:

Olympische Spiele Rio 2016: Die usbekischen Meister der Ringe gewannen 3 Goldmedaillen und belegten erstmals in der Geschichte den 1. Platz in der Mannschaftswertung;

Weltmeisterschaft Taschkent 2023: Bei der Heim-WM sicherten sich die Mitglieder der Nationalmannschaft 5 Goldmedaillen;

Olympische Spiele Paris 2024: In 7 Gewichtsklassen der Männer gewannen sie 5 Goldmedaillen und verzeichneten damit eine der höchsten Leistungen in der Geschichte des Boxsports.

Genau diese agile Beinarbeit und taktische Kompetenz wird als der Hauptfaktor angesehen, der Usbekistan zur Box-Großmacht Nummer eins der Welt gemacht hat.