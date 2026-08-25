Mega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-Ersatz

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Mega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-Ersatz

Einer der größten Deals des Sommertransferfensters hat offiziell die finale Phase erreicht. Laut Informationen des renommierten Insiders und Journalisten Fabrizio Romano , hat das marokkanische Mittelfeld-Juwel vom OSC Lille, Ayyoub Bouaddi , den Medizincheck beiManchester City erfolgreich absolviert.

Alle Verträge und offiziellen Dokumente zwischen den Vereinen sind unterzeichnet; die offizielle Bekanntgabe des Transfers wird in den nächsten Stunden erwartet.

95+5 Millionen Euro: Die Transferdetails

Das Team von Pep Guardiola hat eine beachtliche Summe für das marokkanische Talent investiert:

  • Grundablöse: Der französische Klub OSC Lille erhält für den Verkauf des Spielers eine garantierte Summe von 95 Millionen Euro ;

  • Boni: Die Vereinbarung sieht leistungsbezogene Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vor;

  • Gesamtwert: Damit beläuft sich der Gesamtwert des Deals auf 100 Millionen Euro.

Rodris Abgang und Manchester Citysneue Schaltzentrale

Dieser spektakuläre Transfer kommt nicht von ungefähr:

  • Rodri zum FC Barcelona: Manchester Citymusste nach dem Verkauf ihres Star-Mittelfeldspielers und Ballon d'Or-Gewinners Rodri an den FC Barcelona umgehend die entstandene Lücke im Zentrum schließen.

  • Neuer Anführer: Pep Guardiola wählte Ayyoub Bouaddi als Wunschkandidaten für die Mittelfeldregie aus, woraufhin die Vereinsführung den Transfer zügig zum Abschluss brachte.

Manchester CityAyyoub BouaddiPremier LeagueFußball-TransfersPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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