Mega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-Ersatz

Einer der größten Deals des Sommertransferfensters hat offiziell die finale Phase erreicht. Laut Informationen des renommierten Insiders und Journalisten Fabrizio Romano , hat das marokkanische Mittelfeld-Juwel vom OSC Lille, Ayyoub Bouaddi , den Medizincheck beiManchester City erfolgreich absolviert.

Alle Verträge und offiziellen Dokumente zwischen den Vereinen sind unterzeichnet; die offizielle Bekanntgabe des Transfers wird in den nächsten Stunden erwartet.

95+5 Millionen Euro: Die Transferdetails

Das Team von Pep Guardiola hat eine beachtliche Summe für das marokkanische Talent investiert:

Grundablöse: Der französische Klub OSC Lille erhält für den Verkauf des Spielers eine garantierte Summe von 95 Millionen Euro ;

Boni: Die Vereinbarung sieht leistungsbezogene Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vor;

Gesamtwert: Damit beläuft sich der Gesamtwert des Deals auf 100 Millionen Euro.

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Dieser spektakuläre Transfer kommt nicht von ungefähr: