Mega-Transfer von City: Ayyoub Bouaddi besteht Medizincheck als Rodri-Ersatz
Einer der größten Deals des Sommertransferfensters hat offiziell die finale Phase erreicht. Laut Informationen des renommierten Insiders und Journalisten Fabrizio Romano , hat das marokkanische Mittelfeld-Juwel vom OSC Lille, Ayyoub Bouaddi , den Medizincheck beiManchester City erfolgreich absolviert.
Alle Verträge und offiziellen Dokumente zwischen den Vereinen sind unterzeichnet; die offizielle Bekanntgabe des Transfers wird in den nächsten Stunden erwartet.
95+5 Millionen Euro: Die Transferdetails
Das Team von Pep Guardiola hat eine beachtliche Summe für das marokkanische Talent investiert:
Grundablöse: Der französische Klub OSC Lille erhält für den Verkauf des Spielers eine garantierte Summe von 95 Millionen Euro ;
Boni: Die Vereinbarung sieht leistungsbezogene Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vor;
Gesamtwert: Damit beläuft sich der Gesamtwert des Deals auf 100 Millionen Euro.
Rodris Abgang und Manchester Citysneue Schaltzentrale
Dieser spektakuläre Transfer kommt nicht von ungefähr:
Rodri zum FC Barcelona: Manchester Citymusste nach dem Verkauf ihres Star-Mittelfeldspielers und Ballon d'Or-Gewinners Rodri an den FC Barcelona umgehend die entstandene Lücke im Zentrum schließen.
Neuer Anführer: Pep Guardiola wählte Ayyoub Bouaddi als Wunschkandidaten für die Mittelfeldregie aus, woraufhin die Vereinsführung den Transfer zügig zum Abschluss brachte.
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