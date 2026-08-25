Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian Garry

Der 34-jährige Champion, der im Hauptkampf von UFC 330 seinen Titel erfolgreich verteidigte, Islam Makhachev äußerte sich nach dem hart umkämpften Duell gegen den Iren Ian Garry.

Der Dagestaner, der durch einstimmige Entscheidung gewann, erklärte offen, warum der Kampf deutlich schwieriger verlief als erwartet.

„Die Gegner werden immer stärker“: Makhachevs Analyse

Der Champion betonte, dass der Sieg immer an erster Stelle stehe, und räumte ein, dass die Gegner zunehmend besser vorbereitet seien:

„Das Wichtigste ist der Sieg. Aber ich hatte geplant und erwartet, dass der Kampf etwas leichter werden würde. Doch auch die Gegner bereiten sich sehr intensiv vor, und jedes Mal wird es schwieriger. Die Gegner werden von Tag zu Tag stärker. Deshalb muss auch ich noch härter arbeiten, damit meine Kämpfe leichter werden.“— sagte Islam.

„Er ist nur rückwärts gelaufen“: Garrys unbequemer Stil und die Taktik hinter dem Sieg

Makhachev erklärte, dass die körperlichen Voraussetzungen und die passive Bewegung seines irischen Gegners im Octagon einen spektakuläreren Kampf verhindert hätten:

Anthropometrie und Distanz: „Garrys Stil ist sehr unbequem, und es ist äußerst schwierig, an ihn heranzukommen. Seine Arme und Beine sind sehr lang;

Der Schlüssel zum Takedown: Die einzige offene Schwachstelle war sein vorderes Bein. Ich ging immer wieder dorthin und brachte erfolgreiche Takedowns durch;

Nur rückwärts bewegt: Gegen einen Gegner, der nur rückwärts läuft, ist es sehr schwierig, einen schönen und unterhaltsamen Kampf zu zeigen. Es war, wie es war. Der Kampf war hart, aber ich kann nicht sagen, dass er mir ernsthafte Probleme bereitet hat. Alles lief nach Plan; ich musste den Kampf lediglich geduldig bis zur Entscheidung der Punktrichter führen.“

Islam Makhachev bewies mit diesem Sieg erneut, dass er der unumstrittene Spitzenkämpfer seiner Gewichtsklasse ist.