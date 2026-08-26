Apple veranstaltet am 9. September sein nächstes Präsentationsevent

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Apple veranstaltet am 9. September sein nächstes Präsentationsevent

Apple, ein führendes Unternehmen der Technologiewelt, hat offiziell bekannt gegeben, dass sein nächstes großes Präsentationsevent am 9. September stattfinden wird. Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Surprise and Shine“ stehen soll, ist nicht nur wegen neuer Geräte von Bedeutung, sondern auch aufgrund wichtiger Veränderungen in der Unternehmensführung. Die Konferenz, die um 10:00 Uhr (PT) auf dem Apple Park Campus in Cupertino, Kalifornien, beginnt, steht im Mittelpunkt des Interesses von Technologie-Fans weltweit. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com wird diese Präsentation voller wichtiger Ereignisse sein, die einen Wendepunkt in der Geschichte von Apple markieren könnten. Insbesondere gibt es hartnäckige Gerüchte über die Vorstellung des lang erwarteten faltbaren iPhone. Es wird erwartet, dass dies ein neues Design und eine technologische Lösung bietet, auf die Fans der Marke seit Jahren gewartet haben.

Führungswechsel und Geräte der nächsten Generation

Diese Präsentation ist für Apple auch in einem weiteren historischen Aspekt einzigartig. Ab dem 1. September wird Tim Cook seine Aufgaben an John Ternus übergeben, der zum neuen CEO des Tech-Giganten ernannt wurde. Daher wird die Konferenz am 9. September als die erste große Premiere in die Geschichte eingehen, die von John Ternus als CEO geleitet wird.

Die erwartete Produktpalette umfasst die Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Jüngsten Berichten zufolge werden diese beiden Modelle jedoch kein radikal verändertes Design aufweisen, sondern eher schrittweise und verfeinerte Aktualisierungen erhalten. Branchenanalysten zufolge ist die Einführung des Standard-Modells iPhone 18 zudem erst für das nächste Jahr geplant.

Zubehör, Smart-Home-Geräte und Software-Neuheiten

Apple wird sich nicht nur auf Smartphones beschränken, sondern voraussichtlich auch andere Gadgets auf der Konferenz präsentieren. Insbesondere die neue Generation der Smartwatches Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra sowie eine Reihe moderner Smart-Home-Geräte werden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neben Hardware-Produkten werden auch wichtige Ankündigungen im Softwarebereich erwartet. Während der Konferenz wird das Unternehmen voraussichtlich die offiziellen Veröffentlichungstermine für iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate und andere kommende Betriebssystem-Updates bekannt geben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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