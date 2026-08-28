3000 Jahre altes Gold in vier Minuten gestohlen

In der spanischen Stadt Villena stahlen Diebe berühmte Stücke aus der Bronzezeit, einen Großteil des „Schatzes von Villena“ in nur vier Minuten.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 27. August. Der Alarm des Museums wurde um 5:20 Uhr ausgelöst, doch die Diebe verließen das Gebäude vier Minuten später. Die Behörden bewerten den Überfall als äußerst schnell und professionell durchgeführt.

Der „Schatz von Villena“ wurde 1963 vom Archäologen José María Soler entdeckt und seine Objekte sind fast 3000 Jahre alt. Die Sammlung gilt als eine der bedeutendsten Goldansammlungen der Bronzezeit in Europa.

Einige Stücke bestehen neben Gold auch aus Silber und seltenem Meteoriteneisen. Der historische Wert des gestohlenen Schatzes ist unbezahlbar. Derzeit fahndet die Polizei nach den Tätern und den verschwundenen Exponaten.