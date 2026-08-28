Laut Ixbt.com sorgt ein neues Flaggschiff von Xiaomi mit einem riesigen Akku für echtes Aufsehen auf dem Markt. Ausgestattet mit einem 10 000 mAh Akku hat das Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max in Labortests des bekannten YouTube-Kanals PhoneBuff einen absoluten Rekord aufgestellt und ist zum autonomsten Smartphone der Geschichte geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Gerät, das zuvor von GSM Arena-Experten getestet wurde, ist nun in den Fokus der Macher von PhoneBuff gerückt. Wie üblich wurden alle Geräte einem strengen Test unterzogen, bei dem ein spezieller Robotermanipulator eingesetzt wurde, der den menschlichen Faktor ausschließt und die Unparteilichkeit der Ergebnisse gewährleistet.

Testergebnisse und Wettbewerber

Zum Vergleich wurden die Modelle Reno16 F, Galaxy A57 und iPhone 17 in die Tests einbezogen. Keines dieser Geräte konnte jedoch in Bezug auf die Akkukapazität mit dem Xiaomi-Flaggschiff konkurrieren. Dennoch verdeutlichte dieser Vergleich die allgemeine Situation auf dem modernen Smartphone-Markt.

Sobald der Testprozess begann, übernahm das Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max die klare Führung und setzte sich deutlich von seinen Konkurrenten ab. Den Endergebnissen zufolge konnte das Xiaomi-Gerät im aktiven Testmodus ganze 19 Stunden und 35 Minuten ununterbrochen laufen.

Zum Vergleich: Die Leistung der anderen Testteilnehmer fiel deutlich bescheidener aus:

Das Modell Reno16 F hielt etwa 10 Stunden durch

Das Galaxy A57 blieb etwa 12 Stunden lang in Betrieb

Das iPhone 17 erreichte die 14-Stunden-Marke

Neuer Rekord und zukünftige Ergebnisse

Damit ist das Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max das am längsten laufende Smartphone, das jemals in der Geschichte des PhoneBuff-Kanals getestet wurde. Das Gerät hat nicht nur den bisherigen Spitzenreiter, das OnePlus 15, vom Thron gestoßen, sondern den alten Rekordhalter auch mit großem Vorsprung übertroffen.

Gleichzeitig gaben die Experten einen kleinen Hinweis: Die Kanalbetreiber konnten noch nicht alle alternativen Modelle mit riesigen Akkus testen, die in den letzten Monaten auf den Markt gekommen sind. Dennoch hat das Ergebnis des 10 000 mAh Akkus einen neuen Standard für Energieeffizienz und Autonomie in der Welt der Mobiltechnologie gesetzt.