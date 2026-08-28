400-Dollar-Roboterente läuft durch das Haus und transportiert Gegenstände

Im Bereich der AI, Hugging Face hat ein Team einen ungewöhnlichen Roboter namens Microduck vorgestellt. Der kleine Roboter erinnert optisch an eine Ente und kann sich autonom im Raum bewegen.

Microduck kann verschiedene Gegenstände mit seinem Schnabel aufheben, nach einem Sturz wieder aufstehen und sogar auf Rollen fahren. Es ist zudem möglich, dem Roboter neue Bewegungen und verschiedene „Tricks“ beizubringen.

Er ist 25 Zentimeter groß und im Inneren mit 15 Motoren, einer Kamera, LiDAR und Bewegungssensoren ausgestattet. Microduck kann leichte Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 800 Gramm tragen.

Der Einstiegspreis des Roboters liegt bei 399 Dollar, also etwa 400 Dollar. Microduck ist Open-Source, sodass Benutzer ihn umprogrammieren und ihm neue Fähigkeiten vermitteln können.

Die Hauptaufgabe der kleinen „intelligenten Ente“ ist nicht die Erledigung schwerer Hausarbeit, sondern als spannende Plattform für Experimente mit Robotik und AI zu dienen.