400-Dollar-Roboterente läuft durch das Haus und transportiert Gegenstände

·1·Technologie
400-Dollar-Roboterente läuft durch das Haus und transportiert Gegenstände

Im Bereich der AI, Hugging Face hat ein Team einen ungewöhnlichen Roboter namens Microduck vorgestellt. Der kleine Roboter erinnert optisch an eine Ente und kann sich autonom im Raum bewegen.

Microduck kann verschiedene Gegenstände mit seinem Schnabel aufheben, nach einem Sturz wieder aufstehen und sogar auf Rollen fahren. Es ist zudem möglich, dem Roboter neue Bewegungen und verschiedene „Tricks“ beizubringen.

Er ist 25 Zentimeter groß und im Inneren mit 15 Motoren, einer Kamera, LiDAR und Bewegungssensoren ausgestattet. Microduck kann leichte Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 800 Gramm tragen.

Der Einstiegspreis des Roboters liegt bei 399 Dollar, also etwa 400 Dollar. Microduck ist Open-Source, sodass Benutzer ihn umprogrammieren und ihm neue Fähigkeiten vermitteln können.

Die Hauptaufgabe der kleinen „intelligenten Ente“ ist nicht die Erledigung schwerer Hausarbeit, sondern als spannende Plattform für Experimente mit Robotik und AI zu dienen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max wird zum autonomsten SmartphoneXiaomi Redmi Note 17 Pro Max wird zum autonomsten SmartphoneHeute, 17:50Geoskan-2 Satellit empfängt über 47.000 Nachrichten von FlugzeugenGeoskan-2 Satellit empfängt über 47.000 Nachrichten von FlugzeugenHeute, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen ErwartungenSamsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen ErwartungenHeute, 16:54Xiaomi stellt das Poco X8 Power 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorXiaomi stellt das Poco X8 Power 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorHeute, 16:24Yandex Igromir Dienst auf über 2,6 Millionen Fernsehern gestartetYandex Igromir Dienst auf über 2,6 Millionen Fernsehern gestartetHeute, 15:55SpaceX führt neuen Starlink-Tarif für kleine Schiffe einSpaceX führt neuen Starlink-Tarif für kleine Schiffe einHeute, 14:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor