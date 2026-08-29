Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff könnte auf Exynos 2700 Chip umsteigen

Samsung erwägt bedeutende Änderungen in seiner Produktionsstrategie für zukünftige Flaggschiff-Smartphones. ixbt.com Informationen zufolge prüft der Technologieriese die Möglichkeit, seinen eigenen Exynos 2700 Prozessor im Galaxy S27 Ultra Modell einzusetzen. Sollten diese Pläne umgesetzt werden, wäre dies einer der drastischsten Umbrüche in der Ultra-Serie der letzten Jahre. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Leistungskennzahlen und wirtschaftliche Faktoren

In den vergangenen Jahren setzte Samsung seine Exynos-Chips nur in den Basismodellen Galaxy S und Galaxy S Plus ein und stattete die Ultra-Versionen konsequent mit Qualcomm-Prozessoren aus. Laut Informationen des bekannten Insiders Schrodinger plant das Unternehmen jedoch, die Produktion des Exynos 2700 deutlich zu steigern und ihn auch in der fortschrittlichsten Ultra-Version zu verbauen.

Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung sind die ersten Leistungskennzahlen des neuen Prozessors. Vorläufige Testergebnisse zeigen, dass der Exynos 2700 mit den führenden Qualcomm-Chips auf dem Markt konkurrieren kann. Auch der finanzielle Faktor spielt eine wichtige Rolle: Die groß angelegte Produktion der eigenen Plattform könnte für das Unternehmen kostengünstiger sein als der Zukauf teurer Komponenten von externen Lieferanten.

Erwartetes Design und Funktionen

Es ist anzumerken, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde und sich der Prozess noch ändern kann. Das Ultra-Smartphone der nächsten Generation zieht jedoch nicht nur wegen des Prozessors, sondern auch aufgrund anderer Aspekte die Aufmerksamkeit auf sich. Laut vorläufigen Informationen, die im Internet kursieren, wird für das Galaxy S27 Ultra ein völlig neues Design erwartet.

Darüber hinaus berichten Insider, dass das neue Flaggschiff möglicherweise auf das traditionelle 3-fach optische Zoom-Modul verzichten könnte. Ein weiterer bekannter Insider, Ice Universe, hat zudem angemerkt, dass sich das Galaxy S27 Ultra vom vorherigen Galaxy S26 Ultra durch einige kleinere, aber für Nutzer wichtige Änderungen unterscheiden wird.

Zur Information: Die Quelle dieser Nachricht, Schrodinger (Phone Futurist), hatte zuvor bereits die Spezifikationen des Samsung Galaxy S26 Plus präzise enthüllt. Er berichtete zudem als Erster über das Jubiläums-iPhone-Konzept mit vierseitig gebogenem Display, was später von anderen Quellen bestätigt wurde. Samsung arbeitet derzeit weiter an der kommenden Flaggschiff-Serie, und Technologieexperten beobachten die endgültige Entscheidung des Unternehmens genau.