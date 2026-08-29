Schockierender Konflikt: Umar Nurmagomedov entlarvt die Lügen des ehemaligen georgischen Champions

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Schockierender Konflikt: Umar Nurmagomedov entlarvt die Lügen des ehemaligen georgischen Champions

Zwei große Stars der UFC-Bantamgewichtsklasse — Umar Nurmagomedov und Merab Dvalishvili haben eine neue Stufe der Feindseligkeit erreicht. Nach den jüngsten Aussagen und Anschuldigungen des ehemaligen georgischen Champions reagierte der Kämpfer aus Dagestan offen und warf seinem Rivalen vor, zu lügen und in den sozialen Medien für unnötiges Aufsehen zu sorgen.

In einem Interview mit dem Portal MMA Fighting betonte Nurmagomedov, dass er niemals eine freundschaftliche Beziehung zu dem georgischen Athleten haben werde und dass der Konflikt wie unter Männern gelöst werden sollte.

„Wir werden nie Freunde sein: Wenn du ein Problem hast, komm zu mir“

Umar Nurmagomedov erklärte, dass Dvalishvilis Behauptungen in den sozialen Medien grundlos seien:

  • Endlose Feindseligkeit: „Ich glaube, diese Konfrontation wird nie enden und wir werden nie Freunde sein. Er redet zu viel und tut Dinge, die keinen Sinn ergeben. Er hat sogar meinen Manager Rizvan beleidigt und verbreitet alle möglichen Gerüchte. Ich verwalte meine Social-Media-Konten selbst;

  • Lügen und Ausreden: Dvalishvili versuchte, meine Freunde, die nur mit ihm reden wollten, in diesen Konflikt hineinzuziehen. In den Videos ist es zu sehen — niemand hat ihn angefasst oder festgehalten. Warum muss er lügen?“

  • Einladung zum persönlichen Gespräch: „Wenn du ein Problem wie ein echter Mann hast, brauchst du keine Kameras, kein Internet und keine anderen Leute. Wenn ich ihn respektlos behandelt habe, sollte er zu mir kommen, anstatt hinter der Kamera zu weinen, und mir alles ins Gesicht sagen.“

Ein neuer Spitzname statt „The Machine“

Nurmagomedov machte auch eine ironische Bemerkung über Merabs berühmten Spitznamen im Octagon:

  • Vorschlag zur Namensänderung: „Der Spitzname ‚The Machine‘ passt nicht mehr zu dir, ändere ihn in ‚Respektlosigkeit‘, Merab! Du bist keine Maschine, denn du beschwerst dich immer über dieselben Dinge“, schloss Nurmagomedov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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