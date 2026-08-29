Apple könnte iPhone 18 Pro Vorbestellungen später als üblich starten

Apple, ein führendes Unternehmen in der Technologiewelt, bereitet sich darauf vor, den Zeitplan für die Veröffentlichung neuer Geräte anzupassen, die im nächsten Monat vorgestellt werden sollen. Laut Macwelt könnten die Vorbestellungen für das iPhone 18 Pro und andere Gadgets diesmal vom üblichen Freitag auf Samstag verschoben werden. Diese Änderung ist sowohl für Apple als auch für den globalen Markt von Bedeutung und verändert die gewohnte Kaufroutine der Kunden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge ist das nächste große Apple-Event für den 9. September 2026 geplant. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird erwartet, dass das Unternehmen das Flaggschiff iPhone 18 Pro, sein erstes faltbares iPhone sowie die Smartwatches Apple Watch Series 12 und Ultra 4 vorstellt. Traditionell wurden Vorbestellungen am Freitag der Woche eröffnet, in der die neuen Produkte präsentiert wurden.

Der Hauptgrund für die Datumsänderung

Eine Besonderheit im Kalender für den kommenden September zwingt die Apple-Führung jedoch dazu, diesen traditionellen Zeitplan zu überdenken. Das Problem ist, dass der erste Freitag nach der Präsentation im Jahr 2026 auf den 11. September fällt. Der Start von Werbekampagnen, einschließlich des Verkaufs neuer Produkte, an diesem Datum – das in den USA und weltweit als Gedenktag gilt – entspricht nicht der Unternehmenspolitik und den ethischen Standards.

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Apple die Vorbestellungen um einen Tag auf Samstag, den 12. September, verschiebt. Interessanterweise hat das Unternehmen eine ähnliche Praxis bereits vor elf Jahren angewandt. Da der 11. September 2015 auf einen Freitag fiel, wurden die Vorbestellungen für die Modelle iPhone 6s und iPhone 6s Plus am Samstag, dem 12. September, eröffnet.

Zeitliche Änderungen und weitere Neuigkeiten

Quellen weisen darauf hin, dass sich nicht nur das Datum, sondern auch die genaue Uhrzeit für den Beginn der Vorbestellungen ändern könnte. Anstelle des traditionellen Starts um 5:00 Uhr pazifischer Zeit wird erwartet, dass Apple den Prozess diesmal um Mitternacht, genauer gesagt um 0:00 Uhr, beginnt. Dies könnte für Kunden in verschiedenen Regionen bei der Zeitumrechnung zu spezifischen Vor- oder Nachteilen führen.

Gleichzeitig ist es möglich, dass nicht alle erwarteten Geräte gleichzeitig in den Verkauf gehen. Während beispielsweise das iPhone 18 Pro und die neue Generation der Apple Watch Mitte September zur Vorbestellung freigegeben werden könnten, wird erwartet, dass das erste faltbare Smartphone des Unternehmens etwas später, gegen Ende September, eingeführt wird. Apple wird voraussichtlich kurz vor dem Präsentationstermin eine offizielle Stellungnahme zu diesen Änderungen abgeben.