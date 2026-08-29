Eine Fledermaus versuchte, in den Mund einer Frau zu gelangen – wovor warnen Ärzte?

Krista Edelman, eine Gastroenterologin aus Richmond, Virginia (USA), teilte auf ihrem Instagram-Account ein Video über einen schrecklichen und ungewöhnlichen Vorfall in der Nacht. Die Frau wachte mitten in der Nacht auf und bemerkte, dass sich ein unbekanntes Wesen auf ihrem Gesicht bewegte.

Zunächst hielt sie es für einen realistischen Traum, doch als sie mit der Hand danach griff, stellte sie fest, dass eine echte, lebendige Fledermaus versuchte, in ihren Mund zu gelangen.

«Ich habe ihre Flügel mit der Hand zusammengefaltet»: Details einer schrecklichen Nacht

In einem Interview mit lokalen Fernsehsendern erinnert sich die Ärztin an die beängstigenden Momente jener Nacht:

Ein ungewöhnlicher Traum: «Im Traum sah ich eine sehr süße, kleine Feldmaus, die versuchte, in meinen Mund zu kriechen. Alles fühlte sich unglaublich echt an», sagt Edelman;

Echte Angst und Flügel: «Nachdem ich aufgewacht war, spürte ich etwas um meinen Mund und griff danach. Als ich es berührte, begriff ich, dass ich die zusammengefalteten Flügel einer Fledermaus hielt. Es war kein Traum, es war eine lebendige Fledermaus, die versuchte, in meinen Mund zu gelangen», betonte sie gegenüber dem Sender WWBT-TV;

Schnelle Rettung: Ihr Ehemann, der durch ihre Schreie geweckt wurde, fing die Fledermaus sofort ein. Die Ärzte legten das Tier in einen speziellen Behälter und begaben sich umgehend in die Notaufnahme.

Warnung von Medizinern: Wie hoch ist das Tollwutrisiko?

Dr. Adam Landsman, stellvertretender medizinischer Direktor des St. Mary's Hospital, betonte, dass die Ärztin die richtige Entscheidung getroffen habe, die Fledermaus zur Untersuchung mitzubringen: