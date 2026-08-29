Apple gibt offiziell das Datum für die Vorstellung des ersten faltbaren iPhone bekannt

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Apple gibt offiziell das Datum für die Vorstellung des ersten faltbaren iPhone bekannt

Apple hat offiziell bestätigt, dass das nächste große Event am 9. September stattfinden wird. Im Vorfeld der Veranstaltung haben sich die Spekulationen über das erste faltbare iPhone in der Geschichte des Unternehmens verstärkt.

Es wird berichtet, dass sich das erwartete neue Gerät wie ein „Buch“ auf- und zuklappen lässt und im aufgeklappten Zustand über einen größeren internen Bildschirm verfügt.

Sollten sich die Informationen bestätigen, bedeutet dies den Einstieg von Apple in den Markt für faltbare Smartphones.

Das größte Interesse gilt dem Preis des Geräts und den Technologien, mit denen Apple das faltbare iPhone präsentieren wird. Inoffiziellen Informationen zufolge könnte der Preis des neuen iPhone bei etwa 2.000–2.500 Dollar liegen.

Apple hat jedoch den endgültigen Preis und die technischen Spezifikationen des Geräts noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Neben dem faltbaren iPhone werden auf dem Event am 9. September voraussichtlich weitere neue Geräte vorgestellt.

Dazu gehören:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

neue Apple Watch;

AirPods 5.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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