Wissenschaftliche Erklärung für die auf dem Mars entdeckte „Qualle“ enthüllt

Der NASA-Rover Curiosity hat beim Fotografieren der Marslandschaft unter dem roten Himmel ein seltsames schwarzes Objekt aufgenommen. Das Bild, das an ein Meerestier mit langen Tentakeln erinnert, hat die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen und für hitzige Diskussionen gesorgt. Experten haben die wahre Natur dieses Fundes untersucht und geklärt, was tatsächlich passiert ist. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut dem Bericht von ixbt.com wurde das seltsame Bild tatsächlich am 20. August 2023 aufgenommen und verbreitet sich seit kurzem wieder aktiv in den sozialen Medien. Das schwarze Objekt auf der linken Seite des Bildes erinnert nicht nur an eine Qualle, sondern auch an die dreibeinigen Maschinen aus H.G. Wells' berühmtem Werk „Krieg der Welten“. Wissenschaftler betonen jedoch, dass in der Marsatmosphäre weder Lebewesen noch Flugobjekte entdeckt wurden.

Technische Störung oder kosmische Strahlung

Experten erklären das Auftreten solcher seltsamen Artefakte direkt mit dem Betrieb der Ausrüstung des Raumfahrzeugs. Der wahrscheinlichsten Version zufolge entstand die mysteriöse Spur durch ein geladenes Teilchen aus dem Weltraum, das auf den Siliziumdetektor der Navigationskamera (NavCam) von Curiosity traf.

Es ist üblich, dass kosmische Strahlung und hochenergetische Teilchen verschiedene helle oder dunkle Flecken auf Bildsensoren verursachen. Für einen Laien sind solche Defekte leicht als reale Objekte auf der Marsoberfläche oder als außerirdische Wesen zu interpretieren, was im Internet zu verschiedenen haltlosen Spekulationen führt.

Bildvergleich enthüllte das Geheimnis

Es gibt praktische Beweise, die diese wissenschaftliche Hypothese vollständig bestätigen. Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Forschung nimmt Curiosity in kurzen Abständen mehrere aufeinanderfolgende Fotos desselben Gebiets auf. Es stellte sich heraus, dass genau dieselbe Stelle nur 13 und 25 Sekunden vor dem Bild mit der „Qualle“ von derselben Kamera aufgenommen wurde.

Die Analyse der vorherigen Aufnahmen zeigte, dass auf keinem von ihnen eine mysteriöse Silhouette zu sehen war. Dies beweist eindeutig, dass sich der Fund weder auf dem Marsboden befand noch sich auf der Oberfläche des Planeten bewegte. Das Objekt ist also lediglich ein optisches Artefakt, das durch die Einwirkung eines kosmischen Teilchens auf den Kamerasensor entstanden ist.