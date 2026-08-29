Frachtraumschiff Progress MS-35 in Baikonur betankt

Auf dem Kosmodrom Baikonur sind die Vorbereitungen für den nächsten Flug des Frachtraumschiffs Progress MS-35 in die Endphase eingetreten. Laut Ixbt.com haben Spezialisten den Prozess der Betankung des Raumfahrzeugs und das Befüllen mit Druckgasen erfolgreich abgeschlossen. Dies berichtet Ixbt.com .

Vorbereitungs- und Testprozesse

Vor dem Betankungsvorgang holte das Ingenieurteam die Progress MS-35 aus dem Lagerzustand und überprüfte alle primären Bordsysteme gründlich. Zudem wurden notwendige Tests zur Dichtigkeit des Rumpfes sowie zur Funktionsfähigkeit der Solarpaneele durchgeführt.

Parallel zu diesen technischen Abläufen wurde auf dem Kosmodrom das „Paket“ aus dem zentralen Block und den vier Seitenblöcken für die erste Stufe der Soyuz-Trägerrakete montiert. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für die kommenden wichtigen Phasen.

Bevorstehende Phasen

Der nächste wichtige Schritt zur Integration von Raumschiff und Rakete ist die Montage der Nutzlastverkleidung (Fairing) über dem Raumschiff. Danach wird die Progress MS-35 erfolgreich mit der Trägerrakete verbunden.

Nach Abschluss aller letzten technischen Operationen wird die vollständig montierte Trägerrakete zum Startkomplex transportiert. Derzeit wurde das genaue Startdatum für diese wichtige Weltraummission von den Spezialisten noch nicht bekannt gegeben.