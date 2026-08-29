Diebe stehlen 105 Kilogramm Hühnerfleisch von einem fahrenden Lkw (Video)

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Diebe stehlen 105 Kilogramm Hühnerfleisch von einem fahrenden Lkw (Video)

Ein ungewöhnlicher Diebstahl in Ägypten hat in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt. Diebe stahlen 105 Kilogramm Hühnerfleisch von einem fahrenden Lkw. Die Aufnahmen des Vorfalls erinnerten viele an Szenen aus den „Fast & Furious“-Filmen.

Im viralen Video ist zu sehen, wie zwei Männer Kisten vom fahrenden Lkw auf einen Pickup werfen.

Der Lkw-Fahrer transportierte insgesamt 4 Tonnen Hühnerfleisch. Er bemerkte den Diebstahl während der Fahrt nicht und stellte das Fehlen der 105 Kilogramm erst später fest. Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Behörden eine sechsköpfige Bande, die an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein soll.

Es wurde bekannt gegeben, dass alle Verdächtigen bereits polizeilich vorbestraft waren.

Bei der Festnahme eröffneten die Verdächtigen das Feuer auf die Polizei. Offiziellen Angaben zufolge wurden bei dem Schusswechsel 3 Verdächtige getötet und 3 weitere festgenommen.

ÄgyptenDiebstahlHühnerfleischFast And FuriousKriminalität
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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